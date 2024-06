Nocera mancano gli scrutatori, proposta di Sellitto

Mancanza di scrutatori per i seggi di Nocera Inferiore. Sono circa una settantina gli scrutatori, tra effettivi e supplenti, che non si sono presentati ieri alla costituzione dei seggi in diverse sezioni elettorali. Il problema è nato dall’ultimo sorteggio che ha visto diverse persone convocate non aver adempito alla rinuncia, come previsto dalle disposizioni normative. In verità gli uffici comunali hanno provveduto in modo regolare alla sostituzione, ma coloro che sono stati nominati non si sono presentati ai seggi. Problemi anche per alcuni presidenti di seggio. Fortunatamente la situazione, dopo una impasse iniziale, è tornata alla normalità. Il problema potrebbe però ripresentarsi e per evitarlo ha lanciato una proposta il consigliere comunale Vincenzo Sellitto, membro della commissione elettorale. “In occasione della prossima tornata elettorale – ha spiegato al nostro giornale il consigliere di minoranza – proporrò ai componenti della Commissione Elettorale Comunale della Città di Nocera Inferiore di stabilire quale criterio preliminare per nomina degli scrutatori la priorità agli studenti e ai non lavoratori, regolarmente iscritti all’albo, che ne diano formale disponibilità. E di provvedere al conseguente sorteggio tra gli stessi, senza tenere in considerazione criteri quali l’ISEE o l’ordine cronologico di trasmissione delle disponibilità all’ente comunale. Tale richiesta scaturisce dal fatto che ieri mattina alcuni seggi hanno avuto difficoltà a costituirsi proprio a causa della mancanza degli scrutatori designati. Infatti la rinuncia di parecchi scrutatori sorteggiati e la relativa notifica agli scrutatori supplenti ha accentuato anche nei giorni scorsi la mole di lavoro dell’Ufficio Elettorale già di per sé oberato da tutte le altre procedure elettorali. Un ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo sia ai componenti dei seggi elettorali che alla macchina comunale impegnata per le operazioni elettorali”. Le urne sono aperte anche oggi per le elezioni europee dalle 7,00 alle 23,00. È necessario ricordare di recarsi al seggio con la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido. In caso di smarrimento della tessera è possibile richiedere un certificato elettorale al Comune.

Giuseppe Colamonaco