L’intervento di disinfestazione delle vespe allo Stadio “D. Vestuti” sarà effettuato lunedì dalle ore 18 alle 21. La comunicazione è stata trasmessa ieri alle società sportive, attualmente impossibilitate a frequentare lo storico impianto a causa della presenza di vespe e api che ne hanno compromesso l’agibilità. I preparativi inizieranno un’ora prima e, già dalle 17, lo stadio sarà interdetto al personale esterno, fatta eccezione per i dipendenti del settore Impianti Sportivi del Comune di Salerno. Secondo quanto indicato dalla ditta incaricata dell’intervento, sarà necessario attendere 12 ore dalla conclusione della disinfestazione prima di poter rientrare nell’impianto sportivo. Pertanto, salvo imprevisti, da martedì 2 settembre lo stadio potrà riaprire, con accesso consentito esclusivamente alle società munite di regolare autorizzazione. I Vigili del Fuoco, intervenuti nei giorni scorsi, hanno provveduto alla rimozione di due alveari ben visibili sulla parte alta della tribuna, ma la persistente presenza di numerosi insetti sul terreno di gioco ha reso lo stadio impraticabile. Un duro colpo per l’Atletica Leggera, costretta a sospendere gli allenamenti in vista di un appuntamento sportivo di rilievo: la finale dei Campionati Italiani a Catania, dove la Vis Nova si è qualificata come società maschile. Nel frattempo, nei prossimi giorni anche l’Arechi Rugby dovrebbe fare ritorno al Vestuti, ma qualora dovesse persistere l’emergenza maltempo, sarà necessario mantenere lo stadio chiuso ancora per qualche giorno. Erika Noschese
Post Recenti
- Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione
- Israele intensifica attacchi su Gaza, decine di morti e feriti
- Il ritorno a scuola diventa ‘green’, dai libri agli zaini: l’usato conquista gli italiani
- Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming
- Da Meloni a De Luca. L’immagine come sostanza
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco