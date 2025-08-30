Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione - Le Cronache Salerno
Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione
Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione

  • Agosto 30, 2025
Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione

L’intervento di disinfestazione delle vespe allo Stadio “D. Vestuti” sarà effettuato lunedì dalle ore 18 alle 21. La comunicazione è stata trasmessa ieri alle società sportive, attualmente impossibilitate a frequentare lo storico impianto a causa della presenza di vespe e api che ne hanno compromesso l’agibilità. I preparativi inizieranno un’ora prima e, già dalle 17, lo stadio sarà interdetto al personale esterno, fatta eccezione per i dipendenti del settore Impianti Sportivi del Comune di Salerno. Secondo quanto indicato dalla ditta incaricata dell’intervento, sarà necessario attendere 12 ore dalla conclusione della disinfestazione prima di poter rientrare nell’impianto sportivo. Pertanto, salvo imprevisti, da martedì 2 settembre lo stadio potrà riaprire, con accesso consentito esclusivamente alle società munite di regolare autorizzazione. I Vigili del Fuoco, intervenuti nei giorni scorsi, hanno provveduto alla rimozione di due alveari ben visibili sulla parte alta della tribuna, ma la persistente presenza di numerosi insetti sul terreno di gioco ha reso lo stadio impraticabile. Un duro colpo per l’Atletica Leggera, costretta a sospendere gli allenamenti in vista di un appuntamento sportivo di rilievo: la finale dei Campionati Italiani a Catania, dove la Vis Nova si è qualificata come società maschile. Nel frattempo, nei prossimi giorni anche l’Arechi Rugby dovrebbe fare ritorno al Vestuti, ma qualora dovesse persistere l’emergenza maltempo, sarà necessario mantenere lo stadio chiuso ancora per qualche giorno. Erika Noschese

