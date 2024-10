Scafati. Vandalizzata la statua della Madonna

Scafati. Ancora atti di vandalismo a Scafati, stavolta è stata presa di mira la statua della Madonna in via Casciello nei pressi del cimitero comunale, dove pochi giorni fa era stato trafugato addirittura un parcometro. Il simulacro presentava mani spezzate e busto imbrattato con una croce verniciata di nero. A denunciare l’ennesimo caso di violenza e brutalità è il sindaco di scafati Pasquale Aliberti. Per adesso la statua in parte sistemata grazie a diversi cittadini e ha ripreso il suo colore bianco ma per le mani strappate via, ovviamente, sarà più difficile. Un oltraggio vero e proprio avvenuto probabilmente in orari serali e notturni o quando in quella zona c’era poca gente. Sono stati i cittadini a correre ai ripari segnalando il caso al primo cittadino su quanto avvenuto. La statua ha ripreso il suo colore bianco grazie alla sensibilità di Franco Pisacane e ai tanti che si sono adoperati. “Resta la rabbia per l’incapacità di certe persone, che siano giovani o adulti, di rispettare cose o persone. Resta il disgusto per un gesto violento nei confronti dell’immagine della Madonna”, dice il primo cittadino Pasquale Aliberti. Che, amareggiato e sorpreso, aggiunge: “Resta l’indignazione per l’aggressione ad un simbolo della nostra cristianità, del nostro credo e della nostra cultura religiosa. L’atto vandalico contro la Madonna non è semplicemente un gesto incivile, è un’offesa a tanti cittadini, la triste conferma che esiste una parte di persone, seppure minoritaria, che non ama il bello ma desidera vivere nell’oscurità della loro povertà d’animo” conclude Aliberti.. Intanto sulla mancanza di sicurezza in città, interviene Fratelli d’Italia con il coordinatore cittadino Mario Santocchio: “È impensabile che, in una città come Scafati, non sia ancora presente un presidio di Polizia. Chiediamo con urgenza un aumento degli uomini delle forze dell’ordine sul territorio. Non bastano più i soli Carabinieri: è necessario un presidio stabile di Polizia che garantisca una maggiore sicurezza per i nostri cittadini,” ha detto Santocchio “Inoltre, il controllo degli svincoli della SS 268 deve essere potenziato per arginare il flusso di criminalità che minaccia la nostra comunità”, ha detto. Un altro tema caldo è l’efficienza del sistema di videosorveglianza: “Le telecamere, che dovrebbero essere un alleato fondamentale per le forze dell’ordine, non sembrano funzionare come dovrebbero. Chiediamo trasparenza sul loro funzionamento e, se necessario, investimenti adeguati per poterne migliorare l’efficacia”, ha concluso.