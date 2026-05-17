Carfagna lancia la sfida del centrodestra

Entra nel vivo la campagna elettorale nel capoluogo con la presentazione ufficiale dei candidati e della lista di Noi Moderati, svoltasi ieri presso la sala del bar Moka. Un appuntamento politico di rilievo volto a ribadire il pieno e convinto sostegno a Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative. In occasione dell’iniziativa, Mara Carfagna, segretario nazionale di Noi Moderati, ha voluto sottolineare lo spessore della proposta politica messa in campo: “Siamo qui per sostenere una lista estremamente qualificata, formata da persone competenti, serie, per bene e oneste, che mettono al centro il benessere del cittadino e non la gestione del potere fine a se stessa. Ringrazio Sonia Senatore, Gigi Casciello e tutti gli amici di Noi Moderati per lo straordinario lavoro svolto”. Il segretario nazionale ha poi evidenziato il profondo legame con il candidato alla carica di primo cittadino: “La nostra lista sosterrà Gherardo Maria Marenghi, un profilo di grande autorevolezza che rappresenta la boccata d’aria fresca necessaria a questa città. Conosco bene lui e la sua famiglia; suo padre è stato il mio professore universitario e con lui mi sono laureata. Dopo anni di una gestione che ha soffocato le migliori energie, è tempo di voltare pagina. Marenghi è il vero elemento di novità di questa campagna”. L’onorevole Carfagna ha espresso un duro atto d’accusa sullo stato attuale del capoluogo salernitano: “Bisogna completamente cambiare approccio e occuparsi di una città che non è più quella di venti anni fa, quando conosceva una stagione di sviluppo e benessere. Oggi Salerno è sporca, insicura e segnata dal degrado. Manca la manutenzione ordinaria, mancano spazi verdi curati e servizi efficienti. Ma soprattutto manca una visione politica che sia realmente al servizio del cittadino. È inaccettabile far dimettere un sindaco prima della fine del mandato solo perché De Luca non poteva aspettare un anno per rientrare nella gestione del potere. Questa concezione proprietaria della cosa pubblica supera ogni limite di decenza. Esiste però una Salerno fiera, orgogliosa e senza padroni, che non riceve ordini da nessuno e vuole ribellarsi a un sistema che dura da trent’anni, affidando il proprio destino a persone capaci che hanno a cuore i diritti della comunità”. Sollecitata a commentare le polemiche nazionali sulle dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, il segretario ha liquidato la questione con fermezza: “Nel centrosinistra continuano ad alimentar il dibattito solo perché non hanno altri argomenti da proporre. Si è trattato di una battuta strumentalizzata e caricata eccessivamente dall’opposizione, che le ha attribuito intenzioni del tutto distanti dal pensiero del presidente. Personalmente mi sono sempre battuta per la dignità delle donne e non accetto lezioni da nessuno. Si sta creando un caso sul nulla, una polemica che rasenta il ridicolo”. La rilevanza strategica della sfida salernitana è stata rimarcata anche da Gigi Casciello, coordinatore regionale del partito in Campania: “La presenza del nostro segretario nazionale è un onore e conferma l’apprezzamento per il lavoro che stiamo svolgendo sul territorio. Presentare una lista autonoma a Salerno e nelle altre città al voto non era un fatto scontato ed è già un successo esserci. Saremo decisivi per portare Gherardo Marenghi al governo della città”. A confermare la solidità dell’alleanza e la condivisione di intenti sono state le parole dello stesso candidato sindaco Marenghi, che ha espresso forte riconoscenza verso la coalizione: “È un onore condividere questo percorso con la leader di un partito liberale, moderato ed europeo che affonda le sue radici nel popolarismo sturziano. Noi Moderati mi è stato vicino fin dall’inizio. Poiché in politica la gratitudine è spesso il sentimento del giorno prima, intendo dimostrare la mia riconoscenza con un cammino comune fatto di condivisione, idee e progetti concreti per rilanciare una città che attraversa la fase più difficile della sua storia recente”. er.no