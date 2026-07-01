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Caporalato: a Salerno la Commissione parlamentare d’inchiesta

  • Luglio 1, 2026
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Caporalato: a Salerno la Commissione parlamentare d’inchiesta

La Commissione parlamentare di inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza sui luoghi di lavoro, presieduta dalla deputata Chiara Gribaudo, farà tappa a Salerno giovedì 2 luglio. La visita è stata promossa su iniziativa del deputato salernitano di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Franco Mari, che ricopre il ruolo di segretario della Commissione.

L’incontro in Prefettura

I commissari saranno impegnati dalle ore 10.30 in Prefettura, dove incontreranno i rappresentanti del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e il professore Gennaro Avallone dell’Università di Salerno.

La dichiarazione di Franco Mari

L’onorevole Franco Mari ha spiegato il contesto e gli obiettivi della tappa salernitana, collegandola alla strage di braccianti avvenuta in Calabria lo scorso 1° giugno. “La Commissione parlamentare d’inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro verrà a Salerno dopo aver trascorso tutta la giornata di mercoledì ad Amendolara, in Calabria, dove il primo giugno quattro braccianti sono stati uccisi”, ha dichiarato Mari, sottolineando come quell’episodio abbia riportato al centro del dibattito pubblico il tema del caporalato e dello sfruttamento lavorativo.

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