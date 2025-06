Capaccio, ritrovato un ordigno bellico

di Arturo Calabrese È stato rinvenuto ieri un ordigno bellico, molto probabilmente risalente al 1943 e dunque alla Seconda Guerra Mondiale, in un terreno situato tra Capaccio e Roccadaspide, in località Fonte di Roccadaspide. A trovarlo un trattorista che lavorava in quell’appezzamento a bordo di un trattore. L’area si trova lungo la strada che collega Capaccio, Scigliati e il comune di Albanella. La zona è stata immediatamente recintata e interdetta all’accesso a tutti per questioni di sicurezza. Nelle prossime ore interverranno gli artificieri per procedere al disinnesco e alla rimozione in sicurezza dell’ordigno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, sotto la guida del comandante Clelia Saviano, che hanno effettuato i rilievi iniziali e trasmesso tutte le informazioni utili agli enti competenti, insieme ai carabinieri. L’intera zona, in particolare dalle parti di Capaccio Paestum, è stata oggetto durante la seconda guerra mondiale, quando ormai il conflitto volgeva a termine e il Fascismo era finito, di aspre battaglie tra gli americani e i tedeschi. I primi arrivavano via mare, gli altri si asserragliavano sulla terra ferma. L’esito è noto a tutti, ma dopo decenni vengono ancora ritrovate testimonianze di quei tempi.