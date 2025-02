Capaccio. Con l’auto in zona isolata ggredito e rapinato

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli (SALERNO) a far luce su di un episodio avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22.30, nel comune di Capaccio Paestum. Un 60enne irpino, dopo essere arrivato nella città dei templi, ha parcheggiato la sua auto in una zona più isolata, Improvvisamente è stato aggredito da un uomo, presumibilmente straniero, che lo ha colpito con calci e pugni, tirandolo fuori dalla sua auto e dandosi alla fuga con la vettura. La vittima, lasciata seminuda in strada, è riuscito a lanciare l’allarme soltanto grazie all’aiuto di alcuni passanti, in quanto gli erano stati sottratti anche cellulare e portafoglio. Intanto il suo aggressore è scappato in direzione SALERNO. Arrivato a Campolongo, però, si è schiantato con l’auto rubata contro un palo. A quel punto, probabilmente per cancellare ogni traccia, ha dato fuoco alle vettura che è stata ritrovata, poco dopo, carbonizzata. Sono in corso accertamenti per risalire al responsabile. La vittima è stata trasportata in ospedale per controlli.