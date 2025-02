Iannone: “Interrogazione per verificare validità firma dimissioni Alfieri”

“Pensavamo che la telenovela fosse finita ed invece notizie di stampa ci allarmano perché riferiscono che le dimissioni di Franco Alfieri non siano validamente presentate. Questo, più il decorso dei 20 giorni per ritirarle previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, rende incerto il ritorno alle urne al Comune di Capaccio-Paestum (Salerno). I Comuni, infatti, che non sono Commissariati entro febbraio non possono andare al voto nella prossima primavera. Questo senza parlare delle ripercussioni sulla Provincia dove la pessima Legge Delrio generera’ una situazione di assurdo istituzionale. Mi rivolgerò al Ministro Piantedosi per verificare tutto quanto e’ di competenza. Il PD sta gettando due importanti Enti Locali nel caos istituzionale per suo tornaconto di Partito. Si gioca con le Istituzioni come se fossero comitati elettorali”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.