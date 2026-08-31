Caos Salernitana, cosa è successo con Matino

di Marco De Martino

SALERNO – La stagione è appena cominciata ed il caos in casa Salernitana regna già sovrano. Il caso Emmanuele Matino rischia di lasciare strascichi importanti in casa granata. Il rapporto tra il difensore e la società granata sembra essersi incrinato dopo quanto accaduto pochi minuti prima della sfida dello Zaccheria contro il Foggia. Matino, fino a quel momento sempre titolare, non avrebbe accettato di buon grado la scelta di mister Serse Cosmi (nella foto a destra) di escluderlo dall’undici iniziale e, soprattutto, la decisione di relegarlo in panchina. Una situazione che avrebbe provocato un confronto piuttosto acceso, con il direttore sportivo Daniele Faggiano (nella foto al centro) avrebbe invitato il calciatore ad accettare le indicazioni dell’allenatore e a mettersi a disposizione della squadra, come normale che sia. Matino, però, avrebbe deciso di non accomodarsi in panchina, scegliendo di assistere alla partita dalla tribuna. A peggiorare la situazione è arrivato il post social del difensore il quale, su Instagram, ha pubblicato una sua foto in maglia granata mentre indossa la fascia di capitano scrivendo, poco più in basso, la frase sibillina: “Il rispetto ha una strada e funziona in entrambe le direzioni” (nella foto in alto a sinistra). Un comportamento che la società non sembra intenzionata a lasciar passare inosservato. La conseguenza è che il difensore è stato messo sul mercato. La Salernitana valuterà eventuali proposte e proverà a trovare una soluzione nelle prossime ore, considerato che la sessione estiva dei trasferimenti è ormai prossima alla chiusura (la deadline è fissata alle ore 20 di domani). Faggiano sarà a Milano oggi e domani e, insieme all’entourage del giocatore, lavorerà per individuare una nuova sistemazione. L’addio di Matino, dunque, appare sempre più concreto. Qualora non dovesse essere trovata una soluzione entro la chiusura del mercato, la società granata potrebbe decidere di escludere il difensore dalla lista. In ogni caso, la situazione venutasi a creare rende necessario un nuovo innesto nel reparto arretrato. Faggiano è obbligato così tornare sul mercato alla ricerca di un altro difensore, con l’obiettivo di consegnare a Cosmi una rosa completa per affrontare la stagione.