Salernitana, continuare così

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è rinata. Contro il Giugliano è arrivata la seconda vittoria stagionale, la prima all’Arechi in un derby, il quinto risultato utile consecutivo, il primo clean sheet di questo campionato e il terzo gol consecutivo di Daniele Celiento. Nove punti in cinque gare che rendono la classifica, almeno in prospettiva, più confortante. La svolta, oltre che mentale, è stata tattica. Serse Cosmi (nella foto di Gambardella), dopo aver varato il 4-4-2, soprattutto per necessità, nel match contro la Cavese, non ha più modificato né assetto tattico né formazione, trovando una linea di continuità che fa ben sperare, soprattutto nell’ottica dei recuperi degli infortunati. Capuano, già a Crotone, può sperare di scendere in campo almeno per uno spezzone. Kees de Boer potrebbe tornare già in settimana in gruppo, mettendo nel mirino il big match contro il Bari. Più complesse le situazioni che riguardano Heinz e Djibril, che ne avranno ancora per un po’.Intanto, ieri mister Serse Cosmi ha deciso di concedere una giornata di riposo alla squadra. La preparazione del gruppo riprenderà questo pomeriggio al Mary Rosy alle 16. Nel mirino la prossima sfida di campionato, in programma sabato prossimo allo Scida contro il Crotone (ore 14.30).Ieri i pitagorici hanno raccolto un punto prezioso a Monopoli, ma restano ultimi, ancora a quota -3 punti in classifica. Una situazione tutt’altro che tranquilla che la Salernitana dovrà provare a sfruttare al massimo per cogliere la prima vittoria esterna di questa stagione.