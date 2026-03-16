Campigliano, il successo di Brace & Qualità

Di Raffaella D’Andrea

Nel cuore dei Picentini, a Campigliano, frazione di San Cipriano Picentino, c’è un locale che negli anni è riuscito a costruire una clientela affezionata puntando su qualità delle materie prime, attenzione alla selezione e un rapporto diretto con gli ospiti. Si chiama Brace & Qualità, una braceria nata nel maggio del 2019 dal progetto di Elena Peluso e del suo compagno Alfredo Barra, con l’idea di creare un luogo dedicato alla carne e ai prodotti di eccellenza. Il progetto prende forma dall’esperienza già maturata da Alfredo nel settore della ristorazione e dalla volontà di Elena di mettersi in gioco in un ambito completamente diverso dai suoi studi. Laureata in Economia e Commercio, si è infatti avvicinata progressivamente al mondo dell’enogastronomia, appassionandosi al punto da frequentare anche un corso da sommelier. «All’inizio per me era un contesto completamente nuovo – racconta – ma il lavoro con il pubblico è appagante. Quando un cliente va via soddisfatto e ritorna, magari portando altre persone, quella è la gratificazione più grande». Come suggerisce il nome, il cuore dell’offerta di Brace & Qualità è la carne alla brace, selezionata con attenzione per garantire un buon rapporto qualità-prezzo. Molti tagli provengono dall’estero, dove è più facile trovare una continuità negli standard qualitativi, ma non manca una proposta italiana. Le carni arrivano tramite distributori specializzati e vengono poi gestite all’interno del locale grazie a una cella di frollatura dedicata, che permette di offrire tagli con diversi livelli di maturazione, a seconda delle preferenze della clientela. «La frollatura è un passaggio fondamentale – spiegano dal locale – perché consente alla carne di perdere parte dei suoi liquidi iniziali e di concentrarne i sapori, regalando una maggiore intensità al gusto». Accanto alla brace, l’offerta gastronomica si arricchisce di salumi e formaggi di nicchia, scelti per sorprendere il cliente con sapori autentici e ricercati. Non mancano prodotti italiani e alcune specialità locali. Il menù propone anche antipasti caldi e contorni stagionali, con verdure che cambiano durante l’anno seguendo il ritmo della natura e del territorio. Tra i primi piatti spicca un grande classico della tradizione campana, la candela spezzata alla genovese, una delle proposte più richieste del locale. A completare l’esperienza gastronomica c’è una cantina ben fornita con circa 300 referenze, con un focus importante sui vini campani ma con uno sguardo aperto al resto d’Italia e al panorama internazionale. Tra le etichette presenti anche vini provenienti da Francia, Portogallo, Cile, Sudafrica e California. Brace Qualità può accogliere circa 60-70 coperti, in un ambiente dove il rapporto umano resta centrale. Elena è il volto della sala e il punto di riferimento per i clienti, mentre in cucina opera lo chef Alfredo Barra, affiancato da altri collaboratori. «Il lavoro deve essere sempre in sinergia tra sala e cucina – spiega Elena – perché la prima accoglienza è il biglietto da visita, ma poi bisogna dare concretezza con quello che si porta a tavola». Nonostante la concorrenza sempre più ampia nel settore della ristorazione, il locale ha costruito la propria crescita soprattutto grazie al passaparola dei clienti, molti dei quali arrivano da centri vicini.«Non facciamo molta pubblicità – racconta Elena – ma siamo felici quando chi viene da noi ritorna e consiglia il locale ad altre persone».Nei giorni scorsi i titolari hanno ricevuto la gran Croce per meriti speciali dalle mani di Roberto Schiavone. Guardando al futuro, il desiderio è quello di continuare a crescere. Tuttavia, come molti imprenditori del settore, anche Brace Qualità deve confrontarsi con una delle difficoltà più diffuse della ristorazione contemporanea: la mancanza di personale qualificato. «Avere più figure professionali ci permetterebbe di sviluppare ulteriormente il progetto – spiegano – ma oggi trovare persone preparate e motivate non è semplice».Nonostante le difficoltà, l’obiettivo resta chiaro: continuare a offrire qualità, accoglienza e una proposta gastronomica capace di distinguersi. Brace & Qualità Via cav.Antonio Amaro ,38 Campigliano ,frazione di San Cipriano Picentino (Sa) Orari di apertura Aperto tutte le sere Chiuso il mercoledì Aperto anche a pranzo il sabato, la domenica e nei giorni festivi Nel periodo invernale chiuso la domenica sera