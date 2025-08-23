n attesa di chiudere la partita sul candidato presidente del centrodestra, nodo al vaglio dei leader nazionali e locali, nei corridoi della coalizione cominciano a circolano tre possibili nomi per il futuro assessorato regionale alla Sanita’ in caso di vittoria. Si tratterebbe di Guido Grillo, ortopedico e docente universitario; Pasquale Perrone Filardi, cardiologo e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare della Federico II; Andrea Ballabio, genetista di fama internazionale e direttore del Tigem di Pozzuoli. L’indiscrezione si lega all’annuncio fatto da Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia, secondo cui insieme al candidato presidente sara’ indicato anche il nome dell’assessore che guidera’ la delega sanitaria.
Post Recenti
- Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo
- Carla Combatti e Pietro Cerzosimo tra poesia e immagini
- Campania: in attesa nome candidato c.destra, ‘rosa’ per Sanita
- Sinner, cosa farà dopo il tennis? “Mi piacerebbe gareggiare con le macchine”
- Lavoro, in Sardegna sale occupazione ma più disoccupati e precari
Categorie
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco