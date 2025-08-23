Campania: in attesa nome candidato c.destra, 'rosa' per Sanita - Le Cronache Attualità
Campania: in attesa nome candidato c.destra, 'rosa' per Sanita
Campania: in attesa nome candidato c.destra, ‘rosa’ per Sanita

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 109
  • 1 Min Read
Campania: in attesa nome candidato c.destra, ‘rosa’ per Sanita

n attesa di chiudere la partita sul candidato presidente del centrodestra, nodo al vaglio dei leader nazionali e locali, nei corridoi della coalizione cominciano a circolano tre possibili nomi per il futuro assessorato regionale alla Sanita’ in caso di vittoria. Si tratterebbe di Guido Grillo, ortopedico e docente universitario; Pasquale Perrone Filardi, cardiologo e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare della Federico II; Andrea Ballabio, genetista di fama internazionale e direttore del Tigem di Pozzuoli. L’indiscrezione si lega all’annuncio fatto da Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia, secondo cui insieme al candidato presidente sara’ indicato anche il nome dell’assessore che guidera’ la delega sanitaria.

