Calvanico, il primo “cane di quartiere”

Una storia semplice e straordinaria allo stesso tempo, che potrebbe sembrare uscita dalla penna di chi ama raccontare fiabe, e invece appartiene alla realtà quotidiana di una comunità che ha scelto di mettere al centro valori troppo spesso dimenticati: umanità, rispetto, responsabilità collettiva. È la storia del primo “cane di quartiere” di Calvanico, un esempio concreto di come la sensibilità delle persone possa trasformarsi in un gesto di civiltà capace di fare la differenza. Il protagonista è un cane di circa undici anni, conosciuto da tutti gli abitanti della zona di Chiaio. Per anni ha vissuto per strada, senza mai perdere la sua indole mite e fiduciosa: seguiva chiunque gli rivolgesse un sorriso, si accostava ai passanti in cerca di una carezza, diventando una presenza familiare per l’intero quartiere. Nonostante la vita randagia, non aveva mai smesso di credere negli esseri umani. E proprio questa fiducia è stata ricambiata. L’Amministrazione comunale, raccogliendo la sensibilità dei residenti, ha deciso di intervenire in modo concreto, applicando una normativa spesso dimenticata ma fondamentale per la tutela degli animali liberi sul territorio. Il cane è stato affidato ufficialmente a due famiglie della zona, che già da tempo si prendevano cura di lui. Gli è stata data una cuccia, un riparo sicuro, e soprattutto una rete di affetto che lo ha trasformato nella mascotte del quartiere. Non più invisibile, non più solo: oggi è un simbolo vivente di ciò che può accadere quando una comunità sceglie di non voltarsi dall’altra parte. L’iniziativa del “cane di quartiere” non è soltanto un gesto di bontà, ma un atto che affonda le sue radici nella legge. La normativa nazionale – in particolare la legge 14 agosto 1991 n. 281 – riconosce il valore della vita animale, promuove la prevenzione del randagismo e vieta la soppressione dei cani vaganti se non per comprovati motivi sanitari. Calvanico ha dimostrato che applicare queste norme non è solo possibile, ma anche semplice: basta volontà, attenzione e un minimo di organizzazione. Il caso ha suscitato entusiasmo e partecipazione in tutta la cittadinanza. Molti hanno visto in questa scelta un segnale forte, un modo per affermare che il randagismo non deve essere considerato un’emergenza da gestire con soluzioni drastiche, ma una condizione da affrontare con responsabilità, cura e rispetto. Il cane di Chiaio è diventato così un piccolo eroe inconsapevole, un esempio che potrebbe ispirare altri comuni e altre comunità. Determinante è stato il ruolo del Vice Sindaco Francesco Gismondi, del Comandante e degli agenti della Polizia Municipale, che hanno seguito passo dopo passo l’intero percorso, garantendo che ogni fase fosse svolta nel pieno rispetto delle norme e del benessere dell’animale. Il loro impegno, unito alla collaborazione dei cittadini, ha permesso di trasformare un gesto spontaneo in un progetto strutturato, capace di valorizzare la cultura del rispetto verso gli animali. La storia del primo cane di quartiere di Calvanico non è solo un racconto di solidarietà: è un invito a riflettere su quanto sia possibile costruire comunità più accoglienti e consapevoli attraverso piccoli gesti quotidiani. Un esempio di civiltà che merita di essere raccontato e condiviso. Mario Rinaldi