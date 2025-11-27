Siano, la festa dell’albero

Siano ha celebrato un’autentica giornata di condivisione e sensibilità ambientale domenica 16 novembre 2025, quando Piazza San Rocco si è trasformata in un grande giardino a cielo aperto per accogliere la tradizionale Festa dell’Albero. L’iniziativa, organizzata con cura dalla Pro Loco di Siano e dall’Associazione Croce Azzurra, ha coinvolto le scuole del territorio in una manifestazione che ha messo insieme natura, educazione, tradizione e partecipazione civica. Fin dalle prime ore del mattino, la piazza ha preso vita con un flusso continuo di famiglie, bambini e visitatori attratti dall’atmosfera festosa. I piccoli alunni della primaria e secondaria di Siano-Bracigliano, della scuola dell’infanzia di via Botta, di via Zambrano, della primaria del Villaggio dei Puffi e della primaria Guardino d’Infanzia hanno ricevuto in dono una pianta a scelta tra pino, quercia, lavanda e rosmarino. Un gesto dall’alto valore simbolico: mettere letteralmente nelle mani dei più giovani il compito di far crescere una nuova vita, promuovendo il senso di responsabilità verso l’ambiente. La piazza, curata nei dettagli grazie all’impegno congiunto degli organizzatori, si presentava come un percorso tematico ricco e suggestivo. Oggetti in legno, pentole d’acciaio, botti, damigiane di vetro e strumenti della civiltà contadina erano disposti lungo un itinerario che rievocava antichi mestieri e tradizioni. Una cascata con riciclo d’acqua attirava la curiosità dei più piccoli, mentre un ampio tavolo espositivo dedicato alla frutta e alla piramide alimentare offriva spunti di riflessione sull’importanza di una dieta equilibrata e consapevole. A catturare l’attenzione del pubblico è stata anche la mini fattoria allestita per l’occasione: cavalli, asini, conigli, galline, caprette e pecore hanno affascinato i bambini, che hanno potuto interagire direttamente con gli animali offrendo loro paglia ed erba. Un’esperienza semplice ma autentica, capace di avvicinare i più piccoli alla dimensione rurale e al rispetto del mondo animale. Lungo la strada d’accesso alla piazza, una serie di banner promuoveva i valori cardine della Festa dell’Albero: tutela dell’ambiente, rispetto del territorio, importanza della biodiversità e scelta di uno stile di vita sano, privilegiando frutta e verdura rispetto ai dolci. A questi si affiancavano i cartelloni realizzati dagli alunni: messaggi spontanei, disegni vivaci e slogan creativi che testimoniavano la crescente sensibilità ecologica delle nuove generazioni. La giornata è trascorsa tra musica, giochi e cesti di frutta condivisi. Le famiglie, riunite in un clima di serenità, hanno potuto vivere un momento di comunità autentica e partecipata. L’evento si è confermato non solo un’occasione di festa, ma anche un’importante esperienza educativa, dove l’ambiente si è intrecciata alla tradizione e alla socialità. Al termine della manifestazione, la Pro Loco di Siano e la Croce Azzurra hanno espresso un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore Fortura Albano e dal consigliere Raffaele Cerrato. Parole di gratitudine sono state rivolte in modo particolare alla Dirigente Scolastica, l’instancabile e lungimirante Dott.ssa Elena Pappalardo, elogiata per la capacità di coinvolgere in modo armonico e partecipato tutte le realtà scolastiche. Riconoscimento speciale anche per il Parroco Don Gianluca Cipolletta, figura sensibile alle tematiche ambientali e promotore di una cultura del rispetto per il Creato, il cui contributo ha dato ulteriore valore spirituale all’iniziativa. Un ringraziamento è stato rivolto infine a Legambiente e al Servizio Civile Universale UNPLI per il supporto fondamentale offerto nella realizzazione dell’evento. La Festa dell’Albero 2025 si conclude così come un momento destinato a lasciare un segno duraturo nella memoria della comunità: un invito a piantare radici forti, non solo nella terra, ma anche nel futuro collettivo, all’insegna della natura, della collaborazione e della speranza di un domani più verde. gica lentezza di queste terre. Cheers a tutti!