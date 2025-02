Caldoro: De Luca vinse per il tradimento di De Mita

Stefano Caldoro ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni da consigliere regionale della Campania. L’ex ministro, ex governatore campano e, da due legislature, capo dell’opposizione del centrodestra in Consiglio regionale ha consegnato la sua comunicazione ufficiale in segreteria generale. In conferenza stampa, a Napoli, Caldoro ha anche confermato che non sarà tra i candidati alla prossima tornata delle elezioni regionali. “Siamo, ormai, in campagna elettorale. La decisione di non candidarmi, è una decisione che mi impone questa scelta. L’alternativa sarebbe stare lì per mantenere la poltrona. Quindi, bisogna allargare, fare entrare nuove energie”. Caldoro ha rivendicato quanto fatto a Palazzo Santa Lucia durante la sua guida, dal 2010 al 2015: “La mia presidenza, con il centrodestra, posso dirlo con certezza di dati e di numeri, ha lasciato una Regione migliore rispetto a quella che lascia oggi il centrosinistra”. E l’ex governatore non ha lesinato commenti sul suo due volte sfidante, Vincenzo De Luca. “De Luca non ha mai vinto – ha ragionato Caldoro – Ha vinto per finta perché è fortunato. L’unica volta che doveva vincere, con me, ha perso. La seconda volta ha vinto per il tradimento dell’onorevole De Mita e del suo partito che, nell’ultima notte, gli diede i voti necessari per un accordo di potere. La terza, il centrosinistra era già fuori con 15 punti di distacco, poi c’è stato il Covid. Più che l’attuale presidente della Regione, ha vinto un tradimento e ha vinto, purtroppo, una grande tragedia”, ha concluso Caldoro.