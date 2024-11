Violenza donne: Duomo Salerno e templi Paestum si ‘colorano’

Il campanile del Duomo di Salerno e i templi dell’area archeologica di Paestum si illuminano in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. L’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, ha annunciato che, alle 19, sara’ officiata in cattedrale una messa in ricordo delle vittime e “per chiedere al Signore la conversione dei cuori”. Per l’occasione, sara’ illuminato di rosso il campanile del Duomo. “La violenza contro le donne, purtroppo, non accenna a diminuire e quella di cui viene data notizia e’ solo la punta di un iceberg di questo fenomeno di disumanita’ e incivilta’”, osserva Bellandi che rivolge un appello a “chiunque operi nel campo dell’educazione, dell’informazione, della cultura e dello spettacolo” affinche’ si assuma “la grande responsabilita’ di veicolare messaggi, valori, concezioni di vita che esprimano l’inviolabile dignita’ di ogni essere umano, che ha il diritto inalienabile di esercitare scelte libere e non imposte da altri. Tantomeno attraverso la violenza, sia fisica che psicologica”. Nel frattempo, i Parchi archeologici di Paestum e Velia illuminano simbolicamente di arancione i tre templi dell’area archeologica di Paestum, aderendo alla campagna di sensibilizzazione ‘Orange the World’. La Basilica, il Tempio di Nettuno e il Tempio di Cerere, testimonianze millenarie di storia e cultura, si ergono, cosi’, a simboli di denuncia contro la violenza di genere e di sensibilizzazione sui valori della dignita’, del rispetto e dei diritti umani. Sul sito web ufficiale, poi, compare il numero 1522, il numero antiviolenza.