Bonifici istantanei? Opportunità ma occhio ai rischi: il vademecum

(Adnkronos) – I bonifici istantanei sono un’opportunità, ma occhio ai rischi. A spiegarlo è l'Unione nazionale consumatori, ricordando che il bonifico istantaneo Sepa, tecnicamente conosciuto come single euro payments area instant credit transfer (sct inst), è una modalità di trasferimento di denaro in euro secondo standard uniformi all’interno dell’area Sepa. Questo comprende non solo i Paesi dell’Unione Europea, ma anche quelli del See e altri Paesi che utilizzano l’euro come valuta nei pagamenti. I bonifici istantanei permettono di inviare denaro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per effettuare un bonifico istantaneo, è necessario che il proprio fornitore di servizi di pagamento aderisca al servizio. L’importo da inviare deve essere immediatamente disponibile sul conto corrente e occorre avere il codice Iban del beneficiario. Dopo aver inserito l’importo e la causale, la transazione viene confermata e il beneficiario riceve l’importo inviato entro pochi secondi. Dal luglio 2019, il limite massimo trasferibile è stato esteso a 100.000 euro, offrendo maggiore flessibilità agli utenti. Tuttavia, è importante verificare le condizioni applicate dal proprio fornitore di servizi di pagamento. L’unica differenza tra bonifico istantaneo e ordinario è la velocità di esecuzione. Entrambi seguono lo stesso schema di trasferimento di denaro, ma il bonifico istantaneo offre tempi di elaborazione immediati. Entro il 9 ottobre 2025 tutte le banche dovranno fornire la possibilità di inviarli e saranno tenute ad effettuare una verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario e il relativo Iban. Un aspetto da non trascurare è che non è possibile revocare il bonifico istantaneo, tranne che in casi rari di problemi tecnici, invio duplicato o frode informatica: in questi casi però è sempre il fornitore di servizi di pagamento che annulla l’operazione, mai l’utente. Una delle caratteristiche salienti del nuovo regolamento è la garanzia che i bonifici istantanei non comportino costi superiori rispetto ai bonifici tradizionali. Questa è una notizia rivoluzionaria per i consumatori, che spesso hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per l’urgenza di trasferire fondi. Non solo: un altro aspetto significativo è l’estensione della sua applicabilità anche ai Paesi dell’Ue che non utilizzano l’euro come valuta ufficiale, a condizione che i loro conti bancari supportino le transazioni in euro. Questo promuove ulteriormente l’integrazione economica tra gli Stati membri dell’Ue. Oltre all’eliminazione dei costi aggiuntivi, il regolamento pone una forte enfasi sulla sicurezza delle transazioni istantanee. Con l’aumento delle preoccupazioni riguardanti la sicurezza online e le frodi finanziarie, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a implementare sistemi avanzati di prevenzione delle truffe. Il bonifico istantaneo, pur offrendo numerosi vantaggi in termini di velocità e praticità, comporta anche alcuni rischi che è importante considerare.

Frodi e scam: data la rapidità delle transazioni, i truffatori possono tentare di sfruttare questo sistema per eseguire operazioni fraudolente. Ad esempio, possono inviare richieste di pagamento false o convincere le persone a effettuare bonifici istantanei, avvisiamo immediatamente la banca per avviare la procedura.

Errore umano: a causa della velocità delle transazioni istantanee, c’è un rischio maggiore di errori umani durante l’inserimento dei dettagli del pagamento. Un errore nel digitare l’Iban del destinatario potrebbe portare a un trasferimento errato di fondi. Le banche fanno una verifica in tempo reale sull’Iban e sui dati del beneficiario e ci informano di eventuali discrepanze prima che l’operazione sia autorizzata. Questo controllo diventerà obbligatorio entro il 9 ottobre 2025.

Mancanza di revoca: a differenza dei bonifici tradizionali, dove è possibile revocare un pagamento in determinate circostanze, i bonifici istantanei di solito non offrono la possibilità di revoca. Il pagamento non è annullabile e nel caso tentassimo un richiamo, il beneficiario potrebbe rifiutarlo. Una volta confermata la transazione è difficile annullarla, a meno che non si verifichi un problema tecnico o di frode, e questo potrebbe causare perdite finanziarie.

Accesso non autorizzato: se le credenziali di accesso al conto online vengono compromesse, i malintenzionati potrebbero essere in grado di effettuare bonifici istantanei senza il consenso del titolare del conto. Ciò sottolinea l’importanza di mantenere sicure le proprie credenziali di accesso e utilizzare misure di sicurezza aggiuntive come l’autenticazione a due fattori. Avvisiamo immediatamente la nostra banca se ci accorgiamo che qualcosa non va. Nonostante l’opportunità di pagare in modo molto veloce, il bonifico istantaneo ci espone, come abbiamo visto, ad alcuni rischi. Una volta inviato il bonifico non può essere annullato e la possibilità di recuperare il denaro è nulla, se non in casi particolari. Prima di confermare un pagamento, quindi, meglio essere sicuri. L’Iban è corretto? Controlliamo con attenzione, perché anche un numero errato può far arrivare i soldi a un'altra persona, senza possibilità di recupero. Conosciamo il destinatario? E' sempre meglio usare i bonifici istantanei solo con persone o aziende di cui ci fidiamo, perché in caso di frode non possiamo annullare il pagamento. Il pagamento è davvero così urgente? Se non deve essere per forza immediato, meglio optare per un bonifico ordinario. La richiesta di pagamento è improvvisa? Attenzione, potrebbe essere un tentativo di truffa: verifichiamo sempre la fonte prima di inviare denaro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)