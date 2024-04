Bilancio da rifare, Dante Santoro: “Siamo alla baraonda, si vada al voto”

Il Consigliere Comunale Dante Santoro commenta le ultime vicende riguardanti il Bilancio Comunale che porterà alla convocazione di un apposito Consiglio Comunale stante la grave discrasia tra le voci sottoposte all’assise di ben 8 milioni di euro:

“Siamo alla baraonda, si vada al voto – Così esordisce Dante Santoro – ormai non c’è più la credibilità da parte di questa amministrazione comunale per andare avanti. Pensano di cancellare con un tratto di penna debiti milionari e, seppure fosse possibile, vogliono sanare un bilancio a questo punto dalla dubbia certezza di cifre esposte con il dramma che si traducono in debiti milionari a carico dei cittadini e disservizi continui a danno della collettività.