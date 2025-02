Bicchielli: Bene tesseramento Noi Moderati

Tour in Campania per l’onorevole Pino Bicchielli. Oggi e domani, il vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati e responsabile nazionale Enti locali girerà le province campane per partecipare all’ultimo appuntamento in piazza con la campagna tesseramento, ormai prossima alla chiusura. Primo incontro quello in programma questa mattina nella città di Salerno: l’appuntamento è alle 9.30 in via Velia, poi sarà la volta di Napoli e Caserta. Domani, invece, incontri ad Avellino e Benevento mentre nel pomeriggio raggiungerà Caserta.

Onorevole Bicchielli, si chiude la campagna elettorale di Noi Moderati e questo fine settimana sarà impegnato in un tour in Campania…

«Si, questo fine settimana sarà l’ultimo appuntamento in piazza con i cittadini per la campagna di tesseramento. Sarò impegnato in un tour campano per poi, domenica sera, essere a Cosenza. Il nostro partito sta diventando sempre più attrattivo, cresce sui territori. C’è grande attenzione, curiosità, voglia di crescere e di farsi conoscere e questo mi lusinga. Chiaramente, questi appuntamenti sono anche una occasione di crescita e di confronto con i nostri cittadini e, devo dire, non di rado ho avuto la possibilità di ascoltare quelle che sono le criticità dei singoli territori e, con il partito, intervenire laddove possibile. Invito i cittadini e le cittadine ad essere presenti in piazza, anche solo per un saluto».

Noi Moderati in provincia di Salerno, cresce sempre di più e cresce l’entusiasmo dei militanti…

«Salerno regala sempre grandi soddisfazioni alla comunità di “Noi Moderati”. Nella nostra provincia i numeri sono in costante aumento, e la nostra presenza è sempre più capillare. Colgo l’occasione per ringraziare il coordinatore provinciale di Salerno, Luigi Cerruti e i singoli coordinatori provinciali della Campania così come tutti i referenti cittadini perché svolgono un lavoro importante di ascolto e di proposizione. La crescita di un partito dipende soprattutto dalla loro presenza sul territorio, dalla capacità di far conoscere la nostra realtà. Salerno continua a lavorare e lo fa sempre meglio, grazie alla squadra che abbiamo messo in campo».

Capaccio Paestum torna al voto nel 2025. Nei giorni scorsi le dimissioni dei consiglieri di maggioranza…

«Franco Alfieri non è più sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno. Finalmente, oserei dire. Per oltre quattro mesi il Comune e la Provincia sono rimasti fermi al palo per mero egoismo politico. Apprezzo, devo dire, lo scatto di orgoglio dei consiglieri di maggioranza che, seppur con estremo ritardo, hanno scelto la strada delle dimissioni di massa. Ora è il momento di dare risposte reali a un territorio distrutto. Credo che torneremo al voto questa primavera e lavoreremo per garantire la nostra presenza all’interno della coalizione di centrodestra. È il momento della svolta per la città, l’occasione di riscatto per uscire fuori da questo pantano amministrativo che ha caratterizzato l’ente per quattro lunghi mesi, dopo anni di una gestione dissennata».

Regionali, lei ha già annunciato la lista di partito. A che punto è il lavoro?

«Siamo a buon punto e lo dico sinceramente. Non abbiamo avanzato ancora nomi fino ad ora non perché non ci siano candidati ma per permettere alle persone che hanno scelto di essere protagoniste di questa campagna elettorale di potersi presentare adeguatamente. Abbiamo donne, uomini, tanti giovani e professionalità provenienti dall’agro nocerino sarnese, dai Picentini, dalla città capoluogo e dalla Valle del Sele, solo per dare un’idea della copertura territoriale. Insieme al coordinatore regionale, Gigi Casciello e al suo vice, Angelo Lettera, stiamo valutando le migliori candidature per offrire al territorio personalità in grado di portare le istanze dei singoli nelle istituzioni competenti. Abbiamo scelto di partire con largo anticipo per non trovarci impreparati su quella che, ad oggi, è la battaglia elettorale più attesa e più sentita. Bisogna uscire fuori da questa logica di potere e dare alla regione Campania un governo di centrodestra, per portare l’azione del buon governo su tutto il territorio. Allo stesso tempo lavoriamo sui temi perché oggi c’è bisogno di una politica che affronti realmente i problemi dopo anni di scelte demagogiche. Noi Moderati è pronta ad offrire il proprio contributo per una Campania migliore perchè insieme agli alleati di centrodestra vogliamo portare avanti l’azione di buon governo nazionale anche nella nostra Regione».

Lei di recente ha incontrato anche studenti campani. Una occasione non solo per spiegare il lavoro del parlamentare, ma l’importanza dell’attivismo e della partecipazione al voto…

«Un’emozione incontrare alla Camera alcuni studenti campani. È stato un momento di crescita, di confronto, di formazione e di avvicinamento dei giovani alle istituzioni. Ringrazio gli studenti che hanno scelto di confrontarsi con me che è stata anche una occasione che mi ha arricchito personalmente. C’è sempre grande curiosità, da parte dei giovani, e poter rispondere alle loro domande e alle loro curiosità è sicuramente un momento importante anche per far capire loro il lavoro celato dietro il ruolo di un parlamentare. Credo sia necessario partire dalle giovani generazioni, avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo della politica e far capire loro l’importanza del voto. Questo è il primo passo per provare a debellare il fenomeno dell’astensionismo».

Cosa si aspetta dalla provincia di Salerno in termini di tesseramento?

«Mi aspetto di continuare su questa strada, di aggregare nuove persone e nuove personalità, i nuovi arrivi di Centro Popolare hanno ancora di più rafforzato la nostra struttura. Mi aspetto un partito in costante crescita, che guardi alle difficoltà dei territori e dei singoli comuni e sappia dare risposte certe e concrete. Sono onorato di avere al mio fianco una squadra così forte, competitiva, in grado di guardare oltre gli interessi singoli e di lavorare per il bene della collettività».