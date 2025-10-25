"Bibbi rispondeva sempre", l'allarme nella notte dell'incidente a Roma - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sinner, polemica con l’arbitro a Vienna: “Hai sbagliato”
Elezioni Irlanda, vittoria netta per indipendente di sinistra Connolly alle presidenziali
Da ‘L’amore inevitabile’ a ‘Pasolini, un pensiero incarnato’: le novità in libreria
E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani
Ultim'ora Nazionale

“Bibbi rispondeva sempre”, l’allarme nella notte dell’incidente a Roma

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 70
  • 2 Min Read
“Bibbi rispondeva sempre”, l’allarme nella notte dell’incidente a Roma

(Adnkronos) – Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 anni morta nell'incidente mortale avvenuto ieri intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, a Roma. Il padre Andrea questa notte si è preoccupato vedendo che la figlia non rispondeva al cellulare, cosa che non era solita fare.  La giovane, che viveva all'Infernetto, studiava giurisprudenza a Roma Tre. Dai social ('Bibbi' su Instagram) emerge la sua passione per la squadra della Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Grande fan di Justin Bieber, Beatrice frequentava lo stabilimento balneare VLounge a Ostia. Proprio in queste ore in tanti stanno lasciando un ricordo sulla sua pagina Instagram. Gli amici la ricordano come una ragazza "solare, con un bellissimo carattere", "grande ascoltatrice e molto sicura di sé".  Un fratello più grande, Federico, 24 anni, e il padre dirigente di banca della Bcc, Beatrice è morta poco dopo essere stata portata all'ospedale San Giovanni. La ragazza si trovava in una Mini, lato passeggero e alla guida si trovava una sua amica, rimasta ferita. La loro auto è stata colpita da una Bmw che è arrivata a forte velocità e proprio sulla dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza di piazza dei Navigatori, sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude infatti che all'origine ci sia una gara di velocità clandestina fra la Bmw e altre auto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025