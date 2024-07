Bevande alcoliche a minorenni, chiuso bar per due settimane

La Polizia ha chiuso, per quindici giorni, un bar del centro cittadino di Salerno per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, durante i servizi Movida finalizzati al controllo di locali maggiormente frequentati da giovani adolescenti, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno controllato due ragazze mentre uscivano dal locale, con due drink appena serviti. Dai successivi accertamenti è risultato che le giovani clienti avessero 17 anni e i cocktail a contenuto alcolico. Le adolescenti avevano ottenuto le bevande alcoliche senza che il titolare-gestore avesse posto in essere alcuna azione per accertare la maggiore età. Nel mese di maggio, il titolare del bar era già stato destinatario di un provvedimento, in quanto contravvenzionato in occasione dei precedenti controlli nei quali gli era stata altresì contestata anche la somministrazione di alcol a minori infrasedicenni e pertanto deferito all’autorità giudiziaria competente.