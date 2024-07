Salernitana. Il sindaco:“Alla società chiediamo certezze e programmi”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha commentato l’incontro avuto con l’a.d. della Salernitana Maurizio Milan a Palazzo di Città. Il primo cittadino ha lanciato un messaggio chiaro al club granata. “Abbiamo chiesto al dottore Milan certezze e programmi. La Salernitana è patrimonio della città, viene vissuta come elemento identitario ed il club ha il dovere di tenere conto di ciò. Abbiamo chiesto chiarezza nei programmi, serietà di comportamenti e documentazioni costanti nelle scelte. Naturalmente nell’ambito delle rispettive prerogative, non vogliamo intrometterci nelle scelte societarie ma vogliamo essere informati delle iniziative che vengono messe in corso. Adesso c’è bisogno di serenità ed attenuare i toni. Per l’Arechi ed il Volpe si sta rispettando il cronoprogramma indicato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’Arechi per gli allenamenti? La Salerno non lo ha chiesto, se lo farà faremo le nostre valutazioni.