Salernitana Sporting, domani presentazione di Salerno Sport Day Awards 2024

Venerdì 5 luglio alle ore 18:00 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, Salernitana Sporting organizza la 15esima edizione di “Salerno Sport Day Awards 2024” evento dedicato agli sport “migliori“ della città di Salerno.

Sarà presentata la “maglia celebrativa Parigi 2024”, realizzata dall’area marketing di Salernitana Sporting in onore dello schermitore salernitano Michele Gallo, atleta che parteciperà all’evento sportivo a “cinque cerchi”, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell’onorevole Piero De Luca, Matteo Autuori (Consigliere Nazionale Federscherma) ed imprenditori, società sportive e professionisti.

Salernitana Sporting per soddisfare le esigenze dello sport marketing del territorio, ha ideato la maglia celebrativa Parigi 2024, arricchendo la stessa con il brand del Comune di Salerno, Ance Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, CNA Salerno, e Panathlon Salerno.

Carlo Sanges (CEO di Salernitana Sporting), in attesa di attivare il progetto della candidatura di Salerno Capitale Europea dello sport 2028, evidenzia come la creazione della maglia celebrativa di Parigi 2024, (già realizzata in occasione delle precedenti Olimpiadi di Pechino 2008, Londra 2010, Rio 2016, Tokyo 2020), rientra in un vincente progetto di brand marketing di comunità a supporto della società e degli atleti degli “sport migliori” della nostra città.

Al termine della presentazione della maglia celebrativa Parigi 2024, si svolgerà l’annuale edizione di Salerno Sport Day Awards, con la premiazione di imprenditori professionisti, atleti e società sportive.

I premiati nelle varie categorie risultano essere: SPORT & AZIENDA (Nicola Cardillo, Umberto Mauro, Francesco Paduano, Luca Iovine, Fabio Napoli, Nello Longobardi, Nicola Savino), SPORT & PROFESSIONE (Marco De Luca, Nicola Manzione, Pasquale Boggi, Alessandro Di Francesco, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri, Pasquale Vassallo, Orlando Menduto), SPORT & MARKETING (Francesca D’Antonio, Gruppo Stratego, Diego Erra), SPORT & VIVAIO (Gelbison, Olympic Salerno), SPORT & TERRITORIO (Circolo Canottieri Irno, Antonio Marino, Centro di coordinamento Salernitana Club, Rino Di Leo, CNA Salerno), SPORT & CULTURA (Associazione Culturale 19 giugno 19, Giuseppe Sarno), SPORT & PASSIONE (Nobile Ronsini, Matteo Autuori, Salvatore Avallone, Roberto Baviera, Giovanna Barra, Gianluca De Rosa), SPORT & VICTORY (Asd Ager Nucerinus, Pina Napoletano, Tommaso Guariglia, Pino D’Andrea, Ginnastica Salerno, Angela Somma), SPORT & MEDICINA (Salvatore Telese, Gruppo Forte).

Trasferta in terra francese anche per i partners di Salernitana Sporting, Sporteconomy e Sport Business Management.