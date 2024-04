Benzina oltre i 2,5 euro al distributore

Il prezzo della benzina va verso i 2,5 euro al litro. Al momento, stando all’ultima rilevazione di Quotidiano energia, il prezzo medio è 2,048 euro al litro, con punte di 2,131 al servito. Per il diesel, invece, si va da un massimo di 2,030 a un minimo di 1,852. Stando alle segnalazioni delle associazioni dei consumatori, come Assoutenti, alcuni distributori sarebbero già oltre i 2,5 euro. E pare che i rincari continueranno ancora per un po’.

All’origine del fenomeno gli aumenti delle materie prime. Il greggio ha superato i 90 dollari al barile nelle quotazioni di Londra, dove il Brent è il punto di riferimento dei mercati europei. L’aumento rispetto ai minimi di inizio dicembre è del 20%. Mentre nello stesso periodo gli aumenti per gli automobilisti italiani sono stati del 7% per la benzina e del 5% per il diesel. Si teme, però, che il peggio debba ancora arrivare per via dell’inevitabile aumento della domanda legato ai viaggi di primavera ed estate.