Ben Affleck, l'appello della figlia Violet per l'uso delle mascherine contro Covid - Le Cronache
Ben Affleck, l’appello della figlia Violet per l’uso delle mascherine contro Covid

Violet Affleck, figlia delle star di Hollywood Jennifer Garner e Ben Affleck, ha lanciato un appello per l'uso della mascherina, ospite di un evento alle Nazioni Unite a New York. La 19enne ha parlato durante un incontro dedicato alla qualità dell'aria indossando una Ffp2 e il suo intervento si è focalizzato sull'importanza delle mascherine e di altri dispositivi di prevenzione a più di 5 anni dall'emergenza Covid-19 che ha stravolto la vita di milioni di persone.  Violet, attivista e studentessa del primo anno al Davenport College di Yale, ha affermato – riporta il 'Daily Mail' – che "è essenziale continuare a indossare le mascherine per frenare la diffusione del Covid". La ragazza è stata colpita dal Long Covid nel 2019 e già lo scorso anno aveva chiesto alle istituzioni di ripensare l'obbligo della mascherina nelle strutture mediche. Spesso sui media compaiono sue foto a eventi con la famiglia in cui indossa, l'unica, la mascherina.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

