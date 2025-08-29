Bellizzi, l’ultimo saluto a Vincenzo

Palloncini bianchi, striscioni e magliette con il suo volto sorridente. Bellizzi questa mattina ha salutato per l’ultima volta il 22enne Vincenzo Bove, morto in un incidente stradale alle prime luci del mattino di domenica scorsa, sulla strada tra Montecorvino Rovella a Giffoni Valle Piana.
Tutti stretti attorno al dolore dei familiari, papà Matteo, mamma Rosaria, la sorella Marika. Affranta l’intera comunità, presente anche il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe che, nel mostrare la sua vicinanza alla famiglia del 22enne, ha rivolto un appello ai giovani: “Prudenza sulle strade, la vita è un soffio”.