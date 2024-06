Bcc Monte Pruno presente alla III edizione della Next Gen Summer School

Prende il via la terza edizione della Next Gen Summer School, l’opportunità formativa della Fondazione Saccone dedicata a giovani talenti! Il percorso individuato per l’edizione 2024 è quello in “Operations & Manufacturing Management“.

Durante la conferenza stampa di ieri, coordinata dal Presidente della Fondazione Saccone, Giorgio Scala, sono stati presentati i contenuti del percorso formativo e gli obiettivi fissati per i giovani partecipanti, alla presenza dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, e dei partner dell’iniziativa.

Per la prima volta, tra i partner sostenitori figura la Banca Monte Pruno che condivide, con la Fondazione Saccone, la vision di promuovere percorsi formativi validi, per arrivare alle effettive opportunità di placement.

Tra gli interventi, per la Banca Monte Pruno, quello del Vice Direttore Generale Cono Federico, che così ha riassunto l’impegno dell’istituto di credito cooperativo: