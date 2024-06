Ecco chi ha già lasciato la Salernitana

Dopo la retrocessione in Serie B il club granata ha congedato diversi protagonisti dell’annata più negativa del team dell’ippocampo. Uno dopo l’altro hanno salutato la truppa Boateng, Manolas, Costil e Ochoa. La società si è “liberata” dei contratti di Candreva e Pasalidis riconoscendo loro la penale e non ha esercitato l’opzione per il rinnovo di Stewart. Per fine prestito sono tornati ai club d’appartenenza Martegani, Weissman, Gomis, Vignato, Pellegrino, Zanoli, Basic e Pierozzi.

Della squadra che ha affrontato lo scorso campionato di Serie A restano, per il momento, vincolati al club granata il portiere Fiorillo; i difensori Gyomber, Pirola, Bradaric e Sambia; i centrocampisti Legowski, Coulibaly, Kastanos e Maggiore; gli attaccanti Dia, Tchaouna, Ikwuemesi, Simy e Mikael, oltre ai Primavera Sfait e Fusco che hanno esordito in prima squadra. Per motivi diversi, molti dei giocatori succitati cambieranno aria nelle prossime settimane.

Rientreranno alla base per fine prestito Bonazzoli, Sepe, Lovato, Valencia, Bronn, Mamadou Coulibaly, Motoc e Iervolino, per i quali andranno fatte attente valutazioni. Alcuni di loro hanno stipendi fuori portata per un club che in Serie B vuole fare della sostenibilità il proprio asse portante.