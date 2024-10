Battipaglia: “La stampa distorce le notizie”

di Arturo Calabrese

I problemi di Battaglia, si sa, sono tanti. L’emergenza sicurezza, il traffico, la sporcizia, la mancata cura del verde. C’è poi il Puc che è tornato ad essere utopia, il Codacons che ha scritto alla Corte dei Conti denunziando un non corretto utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci sono poi tante critiche da parte della cittadinanza, ma il vero problema che denunzia la maggioranza è uno solo, l’elemento dal quale deriva tutto, la causa di ogni male.

La più grave criticità di Battipaglia è la stampa. A dirlo è la maggioranza unita che ieri ha pubblicato un comunicato che, a differenza di altre volte, non è stato cancellato dai canali ufficiali dopo qualche minuto.

«Le notizie degli ultimi giorni, talvolta mal rappresentate o addirittura distorte da una certa stampa locale e del mondo social, ci spingono ad una riflessione».

Questo l’incipit, le parole dei consiglieri di maggioranza. Doveroso adesso un confronto su tali notizie distorte, ma anche risposte da parte di chi amministra sul perché Battipaglia è sporca, sul perché c’è spazzatura abbandonata a bordo strada, sul perché i furti e le rapine continuano, sul perché l’inchiesta che ha colpito la Provincia di Salerno ha radici proprio in città.

«Una riflessione che diventa amara nel leggere le dichiarazioni del nostro ufficio tecnico, esasperato da una pressione mediatica e social mai vista prima, fatta di insinuazioni, fango e falsità – continuano i consiglieri – gli oppositori più accaniti dell’amministrazione comunale, che probabilmente mischiano fatti e livori personali con la politica, giocano con le sorti e con la dignità di una Città intera».

«Non deve mai accadere che la dialettica politica, anche se violenta, impatti la quotidianità di persone oneste, serie, disponibili e dedite al lavoro come coloro i quali compongono il nostro ufficio tecnico. Ancor più grave che ciò accada in un periodo storico in cui lo stesso ufficio, recependo gli indirizzi dell’amministrazione, sta affrontando con evidente successo la sfida del Pnrr (che Codacons ha segnalato alla Corte dei Conti, ndr) e di tutte le fonti di finanziamento che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Non si sono mai visti in città così tanti cantieri aperti, ed altrettanti in via di definizione».

«Urge sgomberare in maniera inequivocabile il campo da chiacchiere e maldicenze. La fiducia nell’operato dei nostri tecnici è assoluta. Ne conosciamo l’impegno, lo spirito di abnegazione, l’attenzione e la passione messi in campo ogni giorno per affrontare i problemi della città – concludono – la macchina comunale tutta è trasparente ed opera nel pieno ed assoluto rispetto delle leggi».

Dichiarazione, questa, che può essere appurata solo dai giudici, alla luce, ed è proprio il caso di dirlo, degli appalti e subappalti per la pubblica illuminazione. Gli stessi consiglieri di maggioranza si sono ricompattati da poco, ma negli ultimi mesi hanno più volte fatto venir meno il numero legale durante l’assise.

Lo scorso mese, per fare un esempio, al momento di votare il Documento Unico di Programmazione hanno abbandonato l’aula, non votando quindi l’importante punto all’ordine del giorno che è stato poi rimandato e votato, forse, dopo alcune trattative in seno alla squadra amministrativa.

Le foto non possono essere smentite e né si può parlare di notizie distorte, ma questo è lo stato delle cose a Battipaglia. Chi dice che è la stampa il problema cosa risponde a queste foto? Erba alta che invade la carreggiata rendendo difficile percorrere la sede stradale ed anche pericoloso. Spazzatura, calcinacci, bottiglie di vetro, materassi. Perché non si pulisce? Perché non c’è la cura del verde cittadino?