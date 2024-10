Convegno Ance Salerno, Napoli: “Edilizia in crescita, pensiamo in positivo”

«Dobbiamo pensare in prospettiva e avere fiducia nelle imprese e nelle grandi opportunità che possono derivare dall’alleanza tra pubblico e privato. Mai antagonisti, ma formidabili alleati.

Dobbiamo “costruire fiducia” in modo assoluto e il più possibile contagiosa per ridare protagonismo effettivo al nostro territorio, per narrare e documentare ciò che di buono, molto buono, si sta facendo, consapevoli della strategicità del nostro ruolo.

Fiducia e collaborazione che per la prima volta sono state inserite come principi guida del nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore un anno fa».

E’ uno dei passaggi dell’intervento di Fabio Napoli, presidente Ance Aies Salerno, nel corso del convegno, organizzato proprio dall’associazione dei costruttori, che si è tenuto ieri – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – sulle modifiche normative introdotte dal cosiddetto decreto “Salva casa”.

Hanno partecipato Salvatore Mezzacapo , presidente del Tar Salerno, Lorenzo Lentini , presidente Camera amministrativa salernitana, Alfredo Storto , capo di gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Nicola Durante , magistrato del Tar, Vincenzo Cerulli Irelli , docente di diritto amministrativo della Sapienza di Roma, Marcello Fortunato, avvocato, Gaetano Marena , referendario Tar e Stefano Betti , vice presidente Ance.