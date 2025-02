Battipaglia. Gli studenti del Ferrari a Casa Sanremo

Un’esperienza formativa e indimenticabile ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia, insieme ai loro colleghi dell’Istituto “Da Vinci” di Sapri e dell’“Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Grazie a questo prestigioso progetto formativo, gli studenti hanno potuto immergersi nel cuore pulsante di uno degli eventi più importanti del panorama musicale italiano, mettendo alla prova le proprie competenze e acquisendo esperienza sul campo. “Per i nostri alunni è stata una grande esperienza dal punto di vista umano e professionale – ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Istituto Ferrari, Luca Mattiocco – Ringrazio il dirigente scolastico dell’Ancel Keys di Castelnuovo Cilento , Maria Masella, per averci coinvolto in questo progetto così significativo. I ragazzi hanno prestato il loro servizio nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, affiancando i professionisti di sala e cucina e mettendo in pratica le conoscenze e le competenze acquisite a scuola. Sono tornati entusiasti per i giorni trascorsi a Sanremo e ci auguriamo di poter replicare questa opportunità anche il prossimo anno”. Un ringraziamento speciale va anche a Matteo Martino, presidente dell’associazione Terre del Bussento, che da anni svolge un ruolo fondamentale nel creare un ponte tra Casa Sanremo e il territorio, permettendo alle scuole e ai giovani talenti di vivere un’esperienza così prestigiosa e formativa. Ad accompagnare gli studenti in questa avventura è stato il professor Antonio Apicella, docente di cucina dell’Istituto Ferrari, che ha espresso grande soddisfazione per l’impegno dimostrato dai ragazzi: “I ragazzi sono stati bravi e responsabili. Hanno svolto i loro compiti con serietà e professionalità, dimostrando maturità e spirito di iniziativa. Questa esperienza è stata per loro un’occasione di crescita personale e professionale, che ha contribuito a rafforzare le competenze acquisite in aula e a prepararli per il loro futuro lavorativo”. Il progetto rientra nell’ambito delle attività promosse dagli istituti alberghieri per favorire il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Partecipare a eventi di portata nazionale come il Festival di Sanremo rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti, che possono così confrontarsi con le dinamiche reali del settore dell’ospitalità e della ristorazione. L’entusiasmo con cui gli alunni hanno vissuto questa esperienza e il riscontro positivo ricevuto dai professionisti del settore sono la dimostrazione della validità di questi percorsi formativi. La speranza è che simili opportunità possano continuare a essere offerte negli anni futuri, permettendo ai giovani talenti di crescere e affermarsi nel proprio ambito professionale.