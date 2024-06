Battipaglia, Fiera del baratto dedicata ai bambini

Pronti a scambiare i vostri giochi e giocattoli preferiti con quelli degli altri bambini? Il 23 giugno 2024, la Villa Comunale di Via Domodossola a Battipaglia si trasformerà in un grande barattolo a cielo aperto grazie alla “Fiera del Baratto dedicata ai bambini”, un evento patrocinato dal Comune di Battipaglia e organizzato dalle bravissime educatrici Giulia Pagano e Grazia Nigro, titolari della ludoteca “Magia della Giungla” di via domodossola in collaborazione con l’agenzia “22 PAZZI 2024”. Pronte a dare il via ad un evento ricco di divertimento e condivisione. Dalle 10:00 alle 12:30, i bambini di tutte le età potranno trasformarsi in piccoli barattatori, dando nuova vita ai loro giochi usati e scoprendo tesori inaspettati tra le bancarelle dei loro coetanei. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di educare i più piccoli al valore delle proprie cose e al riutilizzo creativo, sarà animata da gonfiabili, truccabimbi, mascotte e spettacolari bolle di sapone che renderanno l’esperienza ancora più magica. Partecipare è facile! Per i bambini che desiderano allestire la propria “bancarella” del baratto (massimo 15 posti disponibili), è necessaria l’iscrizione presso la Ludoteca “Magia della Giungla” (Via Domodossola, 49) entro il 20 giugno. Al momento dell’iscrizione, verrà fornito un numero di posto che garantirà la partecipazione all’evento. Il giorno della fiera, i piccoli barattatori dovranno presentarsi in Villa alle 9:30 con un tavolino per la postazione e i giochi/oggetti/accessori (no abbigliamento) che desiderano scambiare. Anche chi non vuole allestire la propria bancarella è il benvenuto! Tutti i bambini che preferiscono non barattare ma che vogliono comunque divertirsi sono invitati a partecipare alla fiera portando con sé i propri giochi/accessori/oggetti (no abbigliamento) da scambiare liberamente con gli altri bambini. Inoltre, durante la mattinata, saranno organizzate tantissime attività dedicate ai più piccoli, per una giornata all’insegna del gioco, della fantasia e della condivisione. Informazioni importanti: La partecipazione alla fiera è gratuita. Tutti i bambini devono essere accompagnati e controllati da un adulto. Per info e iscrizioni: Ludoteca “Magia della Giungla” – Via Domodossola, 49 – Tel. 347.9268388 Non mancate! La Fiera del Baratto sarà un’occasione unica per i bambini di divertirsi, imparare il valore del riuso e stringere nuove amicizie. Un’esperienza da non perdere per far crescere i nostri piccoli nel rispetto dell’ambiente e nella gioia della condivisione.