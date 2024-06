Tra degrado e abbandono, un sindaco che dorme in una Salerno Dimenticata

Mentre, purtroppo, stiamo vivendo un periodo di forte degrado urbano, va in onda “La Bella Addormentata nel Bosco”. Passeggiando per le strade del centro e soprattutto nei quartieri periferici, i cittadini non possono fare a meno di notare lo stato di abbandono delle aree verdi. Le erbacce crescono indisturbate, le aiuole si trasformano in discariche, le panchine sono rotte e i giochi per bambini sono pericolanti. Questo è il triste spettacolo che offre oggi la nostra città. Mentre si assiste impotenti a questo scempio, il nostro sindaco e la sua amministrazione sembrano concentrati unicamente su come aumentare le tasse. La pressione fiscale continua a crescere, ma l’unica cosa che sembra diminuire è la qualità della vita. L’amministrazione comunale è infatti più preoccupata a tartassare i salernitani con imposte e balzelli di ogni tipo, piuttosto che prendersi cura delle problematiche reali della città. Dalle foto possiamo notare il degrado in cui versa via Salvatore Calenda, zona dove ha vissuto il lucano artefice di questo degrado, nonché ancora sindaco occulto. Forse, nell’ambito delle prossime iniziative turistiche, potremmo suggerire al sindaco di inserire un “tour del degrado urbano” nel pacchetto delle attrazioni di Salerno. I visitatori potrebbero così ammirare le aiuole incolte, le panchine rotte e i giochi pericolanti dei parchi pubblici. Potrebbe essere un’esperienza unica, che mette in evidenza la capacità dell’amministrazione di trascurare completamente il bene pubblico. Ironia a parte, la situazione è seria e non più tollerabile. Noi di Forza Italia, non possiamo che esprimere sdegno per questa situazione. Nel contempo siamo impotenti, visto che notiamo che il sindaco è particolarmente assente ed incurante delle problematiche della città. La gestione di una città comporta doveri e responsabilità che vanno oltre il semplice prelievo fiscale. È evidente che l’attuale amministrazione ha perso di vista questi principi fondamentali. La cura delle aree verdi non è solo una questione estetica, ma è essenziale per garantire spazi di aggregazione e benessere per tutti i cittadini. Purtroppo, il nostro sindaco sembra avere altre priorità. Sarebbe auspicabile che, tra una tassa e l’altra, il sindaco trovasse il tempo di fare un giro per le strade della città per rendersi conto del degrado che imperversa. Tra l’altro, potrebbe scoprire che un’area verde ben curata può diventare un luogo di incontro, di svago e di benessere per tutti. Invece di pensare solo a come riempire le casse comunali, l’amministrazione dovrebbe ricordarsi che la cura della città è un dovere fondamentale. Gestire una città non è compito facile, ma è proprio in questi momenti che si vede la capacità di un’amministrazione. Tra un’imposta e l’altra, il sindaco dovrebbe trovare il tempo di ripristinare almeno un po’ di decoro urbano. Qui non stiamo chiedendo la luna, ma solo una città pulita, ordinata e vivibile. Un luogo dove poter portare i bambini a giocare senza timore di trovare siringhe o rifiuti. Un posto dove gli anziani possano sedersi su una panchina senza rischiare di cadere. In attesa che il nostro primo cittadino e la sua squadra di governo si risveglino dal sonno e decidano di fare il proprio dovere, noi continueremo a batterci per una Salerno migliore. I cittadini meritano di più. Una città vivibile è un diritto di tutti, e non un privilegio per pochi. Salvatore De Lucia coordinamento cittadino di Forza Italia Salerno con delega agli enti partecipati e bilanci