Bandecchi: Campo largo, nessun imbarazzo dopo De Luca?

“Il 2 settembre, dopo le numerose notizie di stampa che fino al giorno prima davano per chiuso l’accordo fra De Luca ed il campo largo sulla candidatura Fico, giusto per tranquillizzare l’ambiente il presidente uscente De Luca ha offerto, ai leaders della sua coalizione, una semplice ma micidiale riflessione: ”…sarà più che legittimo e ragionevole domandarsi se è la scelta migliore quella di impegnare nel governo della regione più difficile d’Italia un esponente politico che non ha mai amministrato nulla…”. Lo Dichiara Stefano Bandecchi, Sindaco e Presidente della provincia di Terni candidato alla presidenza della Regione Campania con la lista Dimensione Bandecchi, che aggiunge: “Faccio mia questa riflessione e la condivido totalmente: Fico non ha mai amministrato nulla e metterlo al governo di una Regione in emergenza e difficile come la Campania sarebbe una tragedia per i cittadini ed il territorio. E mi fa piacere che ad avere il dubbio sia stato il leader della sua coalizione, rimarcando un dato oggettivo”. E’ già difficile amministrare una piccola città, e lo sanno tutti i miei colleghi sindaci, ma amministrare una Regione è un piano molto più complesso e delicato, gli errori e le omissioni sono pagate a carissimo prezzo da cittadini, aziende, poveri e ricchi e per il territorio, i danni sono per tutti, indistintamente”. ”Vista la pesantissima riflessione di De Luca, attendiamo le risposte di Schlein e Conte, che forse avevano pensato troppo presto di aver risolto il problema. La loro risposta è d’obbligo, primo perché viene da un importante esponente al loro interno e poi perché è la domanda che moltissimi cittadini, anche di centrosinistra, si stanno ponendo. Devono chiarire i motivi della scelta e spiegare come, un soggetto che non ha mai amministrato, possa mai gestire i milioni di problemi che attanagliano la Campania e che, loro stessi, non hanno mai saputo risolvere. E aspettiamo la risposta di Fico, che non può far finta di nulla. Se avrà il coraggio di rispondere.Prima delle appartenenze politiche e ideologiche, per i cittadini vengono le loro necessità ed i problemi della società, e capire se la persona che dovrebbero votare sarà o meno in grado di governare, non è un fattore secondario ma fondamentale – ha detto – Noi di Dimensione Bandecchi, le donne e gli uomini che sono impegnati con me in questa campagna – che preferisco definire di liberazione oltre che elettorale – siamo diversi da loro. Mettiamo la persona e le sue esigenze al centro, sappiamo quali siano i problemi veri della gente vera e abbiamo l’esperienza e le capacità risolverli. Lasciamo agli altri le tattiche, le strategie, le alchimie politiche e le lotte di potere. A noi interessa solo il bene dei cittadini”.