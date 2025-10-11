Ballando con le stelle stasera, la terza puntata va in onda dopo la Nazionale

(Adnkronos) –

Ballando con le stelle stasera, sabato 11 ottobre, andrà in onda alle 22.50 circa su Rai 1, subito dopo l’incontro di calcio Estonia – Italia, con Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino. Per la terza puntata del dance show di Rai 1 scende in pista Ferdinando "Fefè" De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. Da giocatore ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali consecutivi. Da allenatore, sempre con la nazionale italiana, ha vinto un europeo e due mondiali consecutivi: è l'unico sportivo al mondo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo. Un momento di grande orgoglio per lo sport italiano, che vedrà protagonista il tecnico che ha guidato un gruppo straordinario, portandolo sul gradino più alto del podio. De Giorgi farà il suo ingresso sulla pista di Ballando sulle note di 'We are the Champions' insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli. Nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata, ma in vetta alla classifica si è posizionata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincendo anche la seconda puntata. Sabato 11 ottobre verranno nominati i primi candidati all’eliminazione che, come sempre, avverrà alla fine del programma. Queste le coppie in pista: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini-Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli-Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical-Erica Martinelli. I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la terza puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come lo scorso anno al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di 'tribuni del popolo'. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti 'penalizzati'. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di 'Vita in Diretta'. Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

