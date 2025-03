Azione Campania, Bosco è il segretario regionale

Luigi Bosco è stato eletto Segretario regionale di Azione Campania al termine del Congresso regionale tenutosi ieri mattina presso l’Hotel Holiday Inn di Napoli. Un appuntamento cruciale per il partito, che ha sancito un nuovo capitolo nella crescita di Azione sul territorio, confermando una struttura solida e una visione politica chiara. Il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di iscritti e delegati provenienti da tutta la regione, oltre ai segretari provinciali recentemente eletti e Marcello Pittella responsabile del mezzogiorno. Un segnale forte di radicamento territoriale e di una rete organizzativa che continua a consolidarsi. Nel suo primo discorso da Segretario regionale, Luigi Bosco ha sottolineato le priorità che guideranno la sua azione politica, mettendo al centro il rafforzamento del partito e la costruzione di un’alternativa seria e credibile per la Campania anche in vista delle prossime e attese sfide elettorali. “Oggi è un giorno importante per Azione Campania: non solo perché celebriamo un congresso partecipato e democratico, ma perché poniamo le basi per un lavoro che sarà quotidiano, capillare e concreto. Abbiamo costruito una squadra forte, con amministratori, militanti e cittadini che credono in un modo di fare politica basato su serietà, competenza e pragmatismo. L’obiettivo è chiaro: rendere Azione sempre più protagonista della scena politica campana, offrendo risposte reali ai problemi del territorio e ai bisogni delle persone.” Bosco ha poi evidenziato l’importanza del radicamento e della presenza costante nei comuni e nelle province campane: “La politica non si fa solo nei palazzi, ma nelle piazze, nei consigli comunali, a stretto contatto con le realtà produttive, sociali e culturali della nostra regione. Non siamo interessati agli slogan o alle sterili contrapposizioni ideologiche: vogliamo essere una forza politica in grado di governare, di proporre soluzioni e di dare rappresentanza a chi oggi si sente lontano da un certo modo di fare politica.” L’evento ha visto anche la partecipazione di esponenti di spicco delle principali forze politiche campane, a conferma della volontà di Azione di essere un interlocutore serio e autorevole nel panorama regionale. Presenti, tra gli altri, Diego Militerni (Fratelli d’Italia), Gianpiero Zinzi (Lega), Pasquale Perrone Filardi (Forza Italia), Luigi Nave (Movimento 5 Stelle) e Mario Casillo (Partito Democratico). “Abbiamo voluto un congresso aperto al confronto, perché crediamo che il futuro della Campania debba passare da un dialogo serio tra le diverse forze politiche. Non siamo interessati a un’opposizione sterile né a compromessi al ribasso, ma a costruire una proposta solida per una regione che ha enormi potenzialità e che merita di essere amministrata con competenza e visione.” ha concluso Bosco. Con questa elezione, Azione Campania compie un ulteriore passo avanti nella sua crescita, consolidando una leadership forte e un’organizzazione strutturata nei territori. La sfida ora sarà quella di rafforzare la presenza del partito, ampliare la rete di amministratori e rappresentanti locali e proporre un programma politico ambizioso e concreto per il futuro della regione. Il congresso si è chiuso con un forte spirito di unità e determinazione, con l’obiettivo di fare di Azione il punto di riferimento per chi crede in una politica seria, pragmatica e orientata al governo.