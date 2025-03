AZ Impianti al Key Energy di Rimini

La AZ Impianti srl ha recentemente partecipato al Key Energy di Rimini, curato dalla preg.le Maria Maddalena Micco, l’ A.D. Guarino Antonella, il designer Di Mattia Samuel e lo staff tutto presente in fiera, uno degli eventi più importanti nel panorama delle energie rinnovabili in Italia e in Europa. Questo evento, tenutosi dal 5 al 7 marzo 2025, ha visto la partecipazione di numerosi leader del settore, pronti a presentare le loro soluzioni innovative per un futuro sostenibile. AZ impianti, attraverso il suo Direttore commerciale sig. Guarino Antonio, ha catturato l’attenzione dei visitatori con le sue tecnologie all’avanguardia nel campo del fotovoltaico e delle energie rinnovabili. La loro nuova gamma di pannelli solari ad alta efficienza e i sistemi di accumulo energetico hanno dimostrato come l’azienda sia all’avanguardia nella transizione verso un’energia pulita e sostenibili. Durante la fiera ha presentato anche il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, con soluzioni che non solo riducono le emissioni di CO2, ma promuovono anche l’economia circolare. I visitatori hanno potuto assistere a dimostrazioni pratiche e partecipare a workshop interattivi, scoprendo come le tecnologie di AZ impianti possano essere integrate nelle loro realtà quotidiane per un impatto positivo sull’ambiente Il Key Energy di Rimini ha rappresentato un’opportunità unica per AZ impianti per consolidare la propria posizione di leader nel settore delle energie rinnovabili, stringendo nuove partnership e ampliando la propria rete di contatti. L’entusiasmo e la passione del team di AZ impianti sono stati evidenti in ogni momento della fiera, dimostrando come l’azienda sia pronta a guidare il cambiamento verso un futuro più verde e sostenibile. In conclusione, la partecipazione di Az impianti e del suo staff al Key Energy di Rimini è stata un successo straordinario, confermando l’azienda come un punto di riferimento nel settore delle energie rinnovabili. Con il loro impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità,Az impianti continua a ispirare e a guidare il mondo verso un futuro energetico più pulito e responsabile. Dott. Nicola Romaniello