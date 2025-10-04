Avv. Manzo: Interessi altri, casa salvata all’asta

Grazie all’intervento dell’avv. Mario Manzo , lieto fine per una famiglia salernitana. Secondo il Tribunale di Salerno, sentenza n. 3880 del 01 ottobre 2025, la Banca ha dolosamente addebitato maggiori interessi passivi al mutuatario nascondendo un metodo di calcolo a sfavore del correntista e, di conseguenza procurando maggiori profitti alla Banca medesima. Il caso riguardava una famiglia della provincia di Salerno che aveva ricevuto dalla Banca un precetto di pagamento di circa € 150.000,00 e, poi ricevuto a distanza di un mese il pignoramento immobiliare della propria abitazione perché non erano in grado di pagare una somma imminente così cospicua. Spiega l’avv. Mario Manzo del foro di Salerno – responsabile ADUSBEF che da anni si occupa di diritto bancario e finanziario – “ si sono rivolti al mio studio portandomi la copia del mutuo e subito mi sono avevo notato la presenza di clausole vessatorie ecco quindi che mi preoccupavo di far redigere una consulenza di parte al fine di procedere alla eventuale opposizione …..le mie perplessità venivano riscontrate dal nostro Consulente di parte e così procedevo alla opposizione innanzi al Tribunale di Salerno …” . A distanza di circa 3 anni dalla opposizione il Tribunale di Salerno , alle contestazione sollevate dall’avv. Manzo, nominava un proprio CTU , dott. Alfonso FERRARA , il quale riscontrava che la banca aveva addebitato maggiori interessi applicando il regime di capitalizzazione composto non dichiarato né pattuito in contratto ma applicato unilateralmente dalla Banca rideterminando notevolmente il saldo da € 150.000 ad € 63.000. Ecco la bella notizia per la famiglia salernitana , queste le parole dell’avv. Mario Manzo, secondo il quale basta una clausola vessatoria per impugnare un mutuo ed evitare l’esproprio della casa , questo – prosegue Manzo – grazie alla Legislazione Europea, in particolare alla Direttiva 93/2013 ( poi modificata dalla direttiva 2019/2161) che protegge i consumatori dell’Unione europea da clausole e condizioni abusive che potrebbero essere incluse in un contratto di mutuo bancario . Secondo l’avv. Mario Manzo un mutuo su tre è viziato di maggiori interessi non dovuti che devono essere restituiti agli ignari clienti , ma non tutti sanno queste notizie per cui è compito di noi legali ed Associazioni dei Consumatori portare a conoscenza i diritti e tutele che spettano ai consumatori al fine di proteggersi dal sistema bancario il quale troppo spesso non riesce ad essere trasparente nella stesura dei propri contratti . (Nella foto avv. Mario Manzo Responsabile ADUSBEF )