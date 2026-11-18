Un’opera pubblica appena inaugurata e già alle prese con problemi di infiltrazioni. È quanto denuncia il consigliere comunale Rino Avella a proposito del sottopasso di via Roberto Racinaro, a Salerno, finito al centro delle polemiche per la presenza di acqua e le infiltrazioni che interesserebbero parte della struttura. Una situazione che ha spinto l’esponente politico a sollevare interrogativi sulla qualità dei lavori eseguiti e, soprattutto, sui controlli effettuati durante le diverse fasi di realizzazione. Il sottopasso, inaugurato lo scorso settembre, avrebbe dovuto rappresentare un intervento importante per migliorare la viabilità e i collegamenti della zona. Invece, a distanza di poche settimane, arrivano le prime segnalazioni. Avella non usa mezzi termini e allarga il discorso anche ad altre opere pubbliche cittadine, richiamando il caso di Piazza della Libertà. «Ma in questa città come si realizzano i lavori? Chi dovrebbe controllare la corrispondenza tra i materiali approvati e quelli utilizzati, i tempi e le modalità di realizzazione e la regolare esecuzione?», si chiede il consigliere. Domande che chiamano direttamente in causa l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici, ai quali spetta il compito di verificare che gli interventi siano eseguiti a regola d’arte. La questione non riguarda soltanto l’aspetto estetico o qualche inconveniente legato alle precipitazioni, ma investe la durata delle opere, la sicurezza e la corretta gestione delle risorse pubbliche. La denuncia di Avella riapre così il dibattito sulla manutenzione e sulla qualità degli interventi realizzati in città. «I soldi pubblici meriterebbero ben altro rispetto», è la sua amara considerazione.