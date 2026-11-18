Una maggiore preparazione per aiutare i clienti a comprendere le proprie esigenze previdenziali, pianificare il futuro e conoscere gli strumenti con cui proteggersi dai rischi. È questo il valore del workshop “Pianifica il tuo futuro – Valore economico e funzione sociale dei Fondi Pensione”, svoltosi ieri pomeriggio presso la sede della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio. Aperto dai saluti introduttivi del Direttore Generale Cono Federico e del Presidente Michele Albanese, l’incontro ha visto gli interventi di Mario Pepe, Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Matteo Graffi, Responsabile Area Commerciale di Assicura Agenzia Srl e Gianluca Filippi, Responsabile Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca.Il confronto ha permesso di approfondire il ruolo della previdenza complementare e il rapporto tra pianificazione finanziaria, coperture assicurative e benessere futuro delle persone. «Ospitare rappresentanti così autorevoli della COVIP, del Gruppo Cassa Centrale Banca e di Assicura – ha sottolineato il Presidente della BCC Michele Albanese – è stato motivo di soddisfazione e un’opportunità di crescita per la nostra Banca. Un piacere particolare è stato accogliere l’onorevole Mario Pepe, figlio delle terre degli Alburni e del Cilento, da sempre legato alla nostra Banca. Ringrazio tutti i relatori per la disponibilità e per averci offerto elementi utili a comprendere meglio questioni che riguardano il domani delle nostre comunità». «L’aggiornamento su previdenza, finanza e assicurazioni – ha evidenziato il Direttore Generale Cono Federico – ha un effetto diretto sulla qualità del nostro lavoro. Questi workshop servono a dare ai collaboratori, e anche a chi partecipa dall’esterno, conoscenze più solide su tematiche attuali e di grande interesse. Approfondirle ci rende più preparati nel rapporto con il cliente: possiamo aiutarlo a riconoscere i rischi, spiegargli quali possono essere trasferiti attraverso adeguate coperture e valutare con lui come costruire una maggiore sicurezza previdenziale. È così che miglioriamo la nostra capacità di operare sul mercato e di essere consulenti utili alla comunità. Una parte importante del nostro lavoro riguarda il benessere futuro delle persone: per questo dobbiamo saper collegare ogni proposta alle loro esigenze, ai loro progetti e al tempo che hanno davanti».
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