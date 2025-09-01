(Adnkronos) – Continua l'espansione del gruppo Autotorino che ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto : l'operazione riguarda l’acquisto delle 3 sedi della concessionaria operante in provincia di Cremona. Nessun impatto per i 95 collaboratori attualmente in staff. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato alla valutazione dell’Antitrust e potrebbe essere concluso entro la fine del 2025. “Questa acquisizione – ricorda Plinio Vanini, Presidente di Autotorino SpA – conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030 di Autotorino. Inoltre, rafforziamo ulteriormente le solide partnership con Toyota Motors, Hyundai e Kia, con cui condividiamo da tempo un percorso di sviluppo sinergico e di affermazione nel mercato italiano". Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO del gruppo, sottolinea come "con questa nuova operazione consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità. Il piano di crescita mantiene la velocità pianificata e prevede l’apertura per linee esterne ed interne di almeno 3 sedi fisiche per ogni anno a venire. Di pari passo lo sviluppo di nuove piattaforme ci consentirà di fornire servizi di qualità alla nuova popolazione di consumatori nativi digitali, sempre in un mix vincente fra esperienza fisica e virtuale". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Martusciello, Sangiuliano nome per presidenza? Escluso
- Julia Roberts presta i vestiti ad Amanda Seyfried, la scelta sostenibile a Venezia
- Calciomercato, oggi l’ultimo giorno di trattative – Diretta
- Precipitano dal tetto nel Savonese, un operaio morto e uno ferito
- Autotorino cresce ancora in Lombardia, acquisito 100% Bianchessi Auto
Categorie
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco