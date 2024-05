Autosantoro domenica 26 maggio “Porte Aperte” per i nuovi incentivi

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale partono gli incentivi auto; il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) mette in circolo 950 milioni. Sarà dunque possibile ottenere una cifra considerevole: fino a 13.500 euro.

Nel dettaglio, per le auto c’è un “bonus” suddiviso per fasce di emissione g/km: 6mila euro nella fascia 0-20 e di 4mila nella 21-60. Chi rottama un Euro 4 avrà 9mila euro nella fascia 0-20, 5.500 nella 21-60 e 1.500 nella 61-135. Chi rottama un Euro 3 avrà 10mila euro, 6mila e 2mila euro. Chi rottama un Euro 0, 1 o 2, 11mila euro, 8mila e 3mila euro.

È altresì prevista una soglia di prezzo massimo del modello acquistabile (Iva esclusa) fissata a 35mila euro nelle fasce di emissione 0-20 e 61-135 e a 45mila euro in quella intermedia 21-60. Nelle prime due fasce di emissione scatta la maggiorazione del 25% per singoli componenti di un nucleo familiare se l’Isee è sotto 30mila euro, arrivando quindi fino a 13.500 euro per le auto elettriche. Il massimo ottenibile in questa tornata di incentivi.

