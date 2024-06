Pisani: L’aeroporto decolla e le “Vie del Mare” affondano

di Erika Noschese

Due grandi occasioni di sviluppo e rilancio per i territori. Da un lato c’è l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e, dall’altro, le Vie del Mare ma unite da un unico obiettivo: incrementare il turismo sul territorio. Per lo scalo aeroportuale è ormai tutto pronto, manca meno di un mese all’apertura e ai primi voli. Dal Masterplan Salerno sud una importante novità: un punto di approdo per le imbarcazioni passeggere che, da Pontecagnano, possono raggiungere la Costiera Amalfitana o Cilentana. Ad annunciarlo è il sindaco di Pollica Stefano Pisani, intervenuto ieri ad un evento tenutosi a Cuccaro Vetere sull’importanza di preservare la tradizione della transumanza. Il primo cittadino ha anticipato che la sua amministrazione in questi mesi ha lavorato per garantire servizi da e per l’aeroporto di Salerno: «Abbiamo lavorato per connettere Pollica all’aeroporto di Pontecagnano – ha dichiarato il primo cittadino – Nei prossimi giorni con l’avvio dei voli ci sarà anche una connessione diretta tra l’aeroporto di Pontecagnano per Acciaroli nell’ottica di aumentare l’accessibilità e poi abbiamo deciso che a Pollica deve esserci la possibilità di girare e godersi il luogo senza impazzire per il parcheggio. Le dimensioni dei nostri borghi non sono adeguate per ricevere flussi importanti di turisti ma mettiamo a disposizione navette interne per dare ai turisti la possibilità di parcheggiare anche fuori dai centri abitati, spostandosi in collina o al mare, fruendo di eventi, esercizi di ristorazione nei diversi punti del nostro borgo». Sul fronte scalo aeroportuale il sindaco Pisani riconosce che «è un’occasione importante, dobbiamo essere pronti ad essere accessibili. L’altro giorno in Provincia abbiamo fatto un incontro con il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara, titolare del Masterplan Salerno sud e io sono il coordinatore del Masterplan Cilento sud e abbiamo ragionato di come l’aeroporto di Pontecagnano possa essere connesso verso le aree più a sud della costiera Cilentana». E da qui nasce l’iniziativa di un punto di approdo per le imbarcazioni passeggere che, da Pontecagnano, possono raggiungere la Costiera Amalfitana o Cilentana anche per bypassare il problema traffico. I nuovi servizi dovrebbero partire già con i primi voli, in programma il prossimo 11 luglio, periodo di maggiore flusso turistico per le due costiere. Ma se l’aeroporto è ormai pronto a decollare con diverse iniziative in programma per garantire trasporti efficienti ed efficaci lo stesso non si può dire per le Vie del Mare che, anche quest’anno e per il secondo consecutivo restano ancorate alla terra ferma con gare di affidamento che vanno deserte nonostante le promesse delle istituzioni e i tentativi vani della Regione Campania di garantire il servizio per i cittadini e turisti. «Le vie del Mare sono una soluzione, già da adesso ma il servizio non è economicamente sostenibile, nonostante la Regione abbia sostenuto in modo importante la possibilità di realizzare il servizio non ci sono interessi abbastanza rilevanti da parte delle compagnie – ha spiegato il sindaco di Pollica – C’è la necessità di un ulteriore impegno da parte del governo nazionale che potrebbe azzerare definitivamente le accise sui trasporti passeggeri per le aree più marginali, come quella del Cilento o almeno per le aree Parco, come nel nostro caso. Bisogna fare delle scelte, decidere se queste aree devono decollare oppure continuare a galleggiare per poi, in un futuro non molto lontano, affondare. C’è bisogno che si ritrovi la centralità di un’azione politica e strategica sulle nostre aree territoriali che rappresentano una risorsa inestimabile e ora sta a noi decidere se la vogliamo abbandonare, disperdere definitivamente oppure vogliamo investire».