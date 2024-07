Auto si ribalta tra Erchie e Maiori. Un ferito

Incidente stradale poco dopo la mezzanotte sulla SS 163 Amalfitana, tra Erchie e Maiori. Per cause da accertare, un’automobile in transito si è ribaltata e il conducente è rimasto incastrato fra le lamiere. Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, che hanno estratto il ferito e l’hanno affidato alle cure del 118 giunto sul posto. Ignote al momento le generalità.