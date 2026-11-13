Compie un passo decisivo l’iter per l’aggiornamento del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Con la nota prot. n. 942797 del 10 novembre 2026, gli uffici competenti della Regione Campania (Autorità Competente) hanno comunicato l’avvio formale della fase di scoping (consultazione preliminare) nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006. La fase di scoping segna l’apertura del confronto tecnico e istituzionale sul Rapporto Preliminare Ambientale predisposto dall’Ente Parco (Autorità Procedente). A partire dalla data di trasmissione della nota regionale, i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA) individuati – tra cui comuni, enti sovracomunali, autorità di bacino, soprintendenze, agenzie ambientali e amministrazioni interessate – dispongono di 30 giorni di tempo (fino al 10 dicembre 2026) per far pervenire i propri pareri, osservazioni e contributi tecnici. L’obiettivo di questa consultazione preliminare è definire la portata, il livello di dettaglio e gli ambiti di approfondimento delle informazioni ambientali da includere nel successivo Rapporto Ambientale, garantendo così la massima coerenza e sostenibilità delle scelte pianificatorie. L’aggiornamento del Piano del Parco nasce dall’esigenza di dotare l’area protetta di uno strumento moderno, capace di rispondere alle sfide attuali del territorio. Tra i cardini della proposta di revisione figurano: • una nuova zonizzazione e una cartografia aggiornata in scala adeguata per garantire maggiore precisione nella perimetrazione e nella gestione delle diverse aree (zone A, B, C e D); • un equilibrio rinnovato tra conservazione del patrimonio naturalistico e sviluppo socio-economico, con particolare attenzione al contrasto allo spopolamento delle aree interne, alla valorizzazione delle filiere sostenibili e al miglioramento dei servizi per le comunità residenti; • il pieno allineamento normativo con i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e con gli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale. «L’avvio formale della fase di scoping segna un momento cruciale di ascolto e condivisione istituzionale – dichiara il Presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo –. Il nuovo Piano del Parco non vuole essere un semplice elenco di vincoli, ma una guida strategica costruita insieme ai territori. La tutela della nostra straordinaria biodiversità deve camminare di pari passo con il diritto delle comunità locali a vivere, lavorare e investire in modo sostenibile nel Cilento, nel Vallo di Diano e negli Alburni». «Con la nota regionale di ieri entriamo nel vivo dell’istruttoria tecnico-ambientale – aggiunge il Direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio –. I contributi e le osservazioni che perverranno dagli enti e dai soggetti competenti nei prossimi trenta giorni saranno fondamentali per affinare il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale e accompagnare il Piano verso la successiva fase di adozione e consultazione pubblica». La documentazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale è consultabile sulla piattaforma VIA-VAS della Regione Campania, dove sono riportate tutte le indicazioni operative per la trasmissione dei contributi.