Asl Salerno, precari a rischio

Stato di agitazione del personale dell’Asl Salerno e richiesta di intervento della Prefettura per scongiurare il rischio di una nuova emergenza occupazionale nella sanità salernitana. La Cisl Funzione Pubblica, attraverso una nota ufficiale del 20 ottobre, ha formalmente avviato la vertenza, chiedendo l’attivazione delle procedure di raffreddamento del conflitto e del tentativo obbligatorio di conciliazione. Al centro della protesta il futuro dei lavoratori precari, le stabilizzazioni ancora da avviare e i contratti a tempo determinato in scadenza il prossimo 31 dicembre. Una situazione che, secondo l’organizzazione sindacale, rischia di compromettere non soltanto i livelli occupazionali, ma anche la continuità dei servizi sanitari e socioassistenziali sull’intero territorio provinciale. La decisione arriva dopo le ripetute richieste di confronto avanzate dalla Cisl Fp e dalle altre organizzazioni sindacali alla direzione strategica dell’azienda sanitaria, rimaste, secondo quanto denunciato, senza risposte concrete. «A più riprese abbiamo chiesto una verifica degli organici e della possibilità di mantenere inalterati i livelli occupazionali, anche attraverso il riconoscimento del lavoro svolto nell’ente», dichiara il segretario provinciale della Cisl Fp, Andrea Pastore. Il sindacalista accusa la direzione strategica di continuare a rinviare le verifiche congiunte, senza affrontare concretamente una problematica che riguarda numerosi lavoratori. A preoccupare maggiormente è la possibilità che i contratti in scadenza a fine anno non vengano prorogati, con il conseguente rischio di perdere professionalità che negli ultimi anni hanno contribuito a garantire le prestazioni sanitarie e i livelli essenziali di assistenza. Il sindacato contesta inoltre l’esclusione dai percorsi di stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori, compresi quelli reclutati con incarichi a tempo determinato o attraverso rapporti a partita Iva ai sensi dell’articolo 15-octies. Altra questione centrale è la determinazione del fabbisogno di personale. Secondo la Cisl, le stime elaborate dall’Asl non rispecchierebbero le effettive necessità delle strutture sanitarie. «Il continuo utilizzo del lavoro straordinario e il reclutamento a tempo determinato dimostrano che la dotazione organica è ampiamente sottostimata rispetto alle attività svolte», sostiene Pastore, evidenziando come il calcolo del fabbisogno non possa limitarsi a criteri numerici senza considerare la complessità assistenziale, i posti letto, gli ambulatori e i servizi effettivamente operativi. Una contraddizione, secondo il sindacato, resa ancora più evidente dal ricorso sistematico agli straordinari, utilizzati per garantire il funzionamento ordinario delle strutture, mentre l’azienda rappresenterebbe una dotazione organica sostanzialmente adeguata. La Cisl chiede quindi l’immediata apertura di un confronto per definire i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori in possesso dei requisiti di legge, verificare le possibilità di proroga dei contratti in scadenza, individuare le reali carenze di organico e predisporre un cronoprogramma preciso per le nuove assunzioni. «Il tempo delle attese è scaduto», ribadisce Pastore, sottolineando la necessità di garantire certezze ai lavoratori e continuità assistenziale ai cittadini. Da qui la richiesta di coinvolgere direttamente il Prefetto di Salerno, affinché venga affrontata una vertenza che, per il sindacato, assume anche una rilevante dimensione sociale. La mobilitazione potrebbe però non fermarsi allo stato di agitazione. «Qualora dovesse persistere l’assenza di risposte concrete, siamo pronti ad attivare tutte le ulteriori iniziative sindacali consentite dalla legge, comprese forme di mobilitazione e la proclamazione dello sciopero di tutto il personale del comparto», conclude il segretario provinciale. La vertenza resta dunque aperta, mentre si avvicina la scadenza del 31 dicembre, data che potrebbe segnare un passaggio decisivo per il futuro occupazionale di numerosi operatori della sanità salernitana.