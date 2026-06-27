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Ascea: tesina di terza media sull’Arma

  • Giugno 27, 2026
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Ascea: tesina di terza media sull’Arma

Il 24 giugno, presso l’istituto comprensivo “Parmenide” di Ascea, l’Arma dei Carabinieri è stata protagonista di una tesina per l’esame di terza media. Autore del pregevole lavoro è Domenico Francesco Castiello, che ha frequentato nell’anno appena chiuso la 3° B. L’evento ha assunto un significato dal forte impatto emotivo grazie alla presenza del padre del giovane candidato, carabiniere in servizio, la figura che ha ispirato la scelta di un tema così sentito. Dall’altro, a testimoniare la vicinanza della comunità e delle istituzioni locali ai giovani del territorio, alla sessione d’esame hanno preso parte il Luogotenente Savino Fusco, comandante della stazione Carabinieri di Marina di Ascea, che ha assistito alla presentazione manifestando il proprio plauso per l’impegno profuso dal ragazzo, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Caprioli. Nel corso dell’esposizione, lo studente ha ripercorso la storia dell’Istituzione dalla fondazione, nel 1814, fino alla Seconda Guerra Mondiale, con il sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, presentato in ambito religioso. Particolare attenzione è stata dedicata all’attualità e alla modernità, esaminando in lingua Inglese i rischi legati al web e al cyberbullismo e approfondendo in Tecnologia l’uso dei droni e dei moderni strumenti di indagine scientifica, collegati allo studio del Dna nell’ambito delle scienze. Tanti in temi trattati e soprattutto i sacrifici delle donne e degli uomini caduti per servire lo Stato. L’evento si è concluso con una foto di rito con i genitori del giovane studente presso il Comando Stazione Carabinieri di Marina di Ascea dove è stato omaggiato dal Comandante di una targa ricordo.

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