Arechi e Volpe, lavori fognari al via

di Erika Noschese

Con una deliberazione immediatamente esecutiva, nelle scorse ore la Giunta Comunale ha autorizzato l’esecuzione dei lavori per la costruzione dei sottoservizi fognari nell’area destinata alla riqualificazione dei campi sportivi Volpe e Arechi da parte della società Arechi Service srl, i cui oneri ricadono sull’Amministrazione, qualificando il termine di 30 giorni per la loro esecuzione quale termine essenziale. Ad annunciarlo è il presidente della commissione Sport del Comune di Salerno, Rino Avella, evidenziando che queste opere, sebbene propedeutiche alla realizzazione dei due nuovi impianti sportivi, aprono – di fatto – i cantieri. Il Comune di Salerno, di recente, per dare seguito in maniera coordinata ed efficace agli accordi sottoscritti, dopo la pulizia dell’area effettuata dall’ente tramite la rimozione della vegetazione, ha effettuato sopralluoghi anche con i tecnici della Regione per individuare e concordare il posizionamento e la definizione delle quote di imposta del manufatto, in coerenza con il progetto di riqualificazione del campo Volpe. La perizia iniziale prevede lavori per oltre 34mila euro, affidati all’O.E. MS Building S.r.l., che dovrà occuparsi dei lavori urgenti di regolarizzazione della superficie del lotto di proprietà comunale sito in via S. Allende, per l’importo di €48.946,04. Gli impianti sportivi Arechi e Volpe risultano però sprovvisti di sottoservizi, ai quali la società Arechi Service srl, come previsto nell’accordo, dovrà allacciarsi, realizzando i collegamenti esclusivamente nell’ambito del lotto assegnato. “Si tratta di un intervento atteso per la città di Salerno, ma occorre continuare anche con le altre strutture degli impianti sportivi, a partire dal Palatulimieri, il nuovo Palatulimieri, e occorre un impegno per il Palazzetto Polivalente, che dovrà essere la casa degli altri sport indoor da praticare, ma lo dico realmente senza alcuna polemica – ha dichiarato il presidente della commissione Sport, Rino Avella – È importante lavorare alla realizzazione di una struttura polifunzionale, impegno che stiamo portando avanti parallelamente tra commissione urbanistica e sport, per tirar fuori un progetto che potrebbe essere finanziato sul fronte sport e periferie”. Nessuna novità, per ora, per lo stadio Vestuti, ma, ha sottolineato il consigliere Avella, “la Regione ha tutto l’interesse a ristrutturare lo stadio Vestuti e sono certo che, appena possibile, il presidente De Luca darà una mano anche per riqualificare questo storico impianto sportivo”. Intanto, buone notizie anche per quanto riguarda l’inclusione sociale con la Regione Campania che ha stanziato 27.000.000,00 per la realizzazione di progetti a sostegno delle persone anziane e delle persone con disabilità, volti a favorire l’autonomia personale, la socializzazione, le abilità sociali, il mantenimento del livello culturale, nonché a promuoverne l’inclusione sociale e la prevenzione della salute attraverso lo sport, anche mediante la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive. I fondi disposti dalla Regione serviranno anche a proporre un progetto tecnico per la realizzazione di lavori presso la Piscina Vigor e gli impianti sportivi presso la polisportiva Arbostella. Gli interventi, per un totale di poco più di 95mila euro, saranno affidati a Giuseppe Ursi di San Gregorio Magno. Il progetto dovrà interessare gli adeguamenti energetico funzionale ed abbattimento barriere architettoniche piscine Vigor – impianto polisportivo Arbostella.