Anna Pepe firma l’hit dell’estate: ‘Désolée’ è il singolo più ascoltato

È 'Désolée' di Anna il tormentone estivo 2025. Con l’arrivo di settembre si chiude ufficialmente la stagione estiva, la cui colonna sonora quest’anno è stata dominata da Désolée di Anna, il singolo più ascoltato su tutte le piattaforme secondo i dati ufficiali raccolti da Fimi/Niq. La classifica speciale, elaborata in occasione di Rtl Power Hits, ha fotografato i consumi musicali nel periodo compreso dal 20 giugno al 28 agosto 2025 (dalla week 26 alla week 35/2025) per decretare il Singolo estivo 2025, quest’anno assegnato alla giovane rapper spezzina. L’eclettica top 5 estiva vede al secondo posto 'A me mi piace' di Alfa & Manu Chao e in terza posizione l’unico brano internazionale della lista: si tratta di 'La Plena' di W Sound, Beéle & Ovy On The Drums. Segue poi 'Serenata' di Serena Brancale & Alessandra Amoroso e chiudono al quinto posto Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian con 'Yakuza'. Le classifiche Top of The Music FIMI/NIQ sono elaborate in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate attraverso il servizio Point of Sales Tracking di NIQ Italia e costituiscono l’unica fonte ufficiale e riconosciuta per il mercato musicale italiano. Qui la nota metodologica completa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)