Bandecchi: Fico un fantoccio, centrodestra non pervenuto

“Mentre nel centrosinistra si attende la chiusura del mercato delle candidature e De Luca continua a ottenere ciò che gli interessa, e mentre il centrodestra non riesce ancora a esprimere un candidato, i problemi della Campania restano invariati: sanità al collasso, lavoro assente e povertà in crescita. Ma questo a loro non importa: tutto ciò che conta sono le poltrone, i ruoli, gli incarichi per i figli. In una parola: il potere”. Così Stefano Bandecchi, candidato governatore della Campania: “Sanità al collasso, disoccupazione alle stelle, insicurezza nelle strade: invece di agire per restituire ai campani la dignità che meritano, i politici continuano a trattarli come merce di scambio. Il massimo che i partiti sono riusciti a fare è proporre, da un lato, un candidato finto come Roberto Fico – già destinato a non contare nulla – e, dall’altro, per il centrodestra, si vocifera di un candidato civico, perché in 10 anni di opposizione in Campania non è riuscito a creare una leadership credibile, unitaria e presente sul territorio. Attendo con impazienza l’inizio della campagna elettorale per confrontarmi con entrambi e dimostrare ai cittadini campani che il cambiamento è possibile, a patto di cambiare persone e sistema. Io sono pronto e a disposizione, Dimensione Bandecchi è e sarà al servizio dei cittadini campani”.
